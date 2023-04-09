"Если Крым не наш, то он ничей": генерал-майор СБУ предупредил о ядерной угрозе со стороны РФ

Россияне могут разместить ядерное оружие на полуострове, чтобы помешать его деоккупации.

Россия может разместить в оккупированном Крыму ядерное оружие для угроз миру взорвать его или ликвидировать в случае, если украинские войска зайдут на полуостров.

Такое мнение экс-замглавы СБУ, генерал-майор запаса Виктор Ягун выразил в эфире "Эспрессо".

"Самое досадное, есть мнение на фоне заявлений России о ядерном оружии в Беларуси, что на самом деле они могут разместить его в Крыму. И таким образом поставить мир перед фактом, что, если украинцы зайдут на полуостров, то это оружие будет взорвано или ликвидировано. То есть, говоря, если Крым не наш, то он ничей", – объяснил Ягун.

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"И это самая большая опасность, которую я сегодня себе предусматриваю", – подчеркнул он.

Экс-замглавы СБУ также убежден, что все остальные заявления представителей России о красных линиях или чрезвычайных делах – это блеф.

Напомним, некоторые эксперты считают, что после Беларуси Россия планирует разместить свое ядерное оружие и в Крыму. Однако военный эксперт Олег Жданов считает подобный сценарий маловероятным и считает блефом все ядерные угрозы со стороны РФ. "За 8 лет Путин не решился перевезти в Крым даже какой-нибудь маленький артиллерийский боеприпас, я уже не говорю о ядерном оружии", – прокомментировал Жданов.

По оценкам заместителя руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, Украина может деоккупировать Крым за пять-семь месяцев.

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