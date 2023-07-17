Если Крымский мост сильно поврежден, россиянам придется уйти из Херсонской и Запорожской областей — эксперт

В ночь на 17 июля на незаконном Крымском мосту раздались взрывы. Он является главной военной артерией россиян на юге.

Если Крымский мост был разрушен или серьезно поврежден, россиянам придется отступить с оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей.

Такое мнение сегодня, 17 июля, в эфире телеканала FREEДОМ высказал Виктор Ягун, военный и общественный деятель, генерал-майор запаса СБУ, заместитель главы СБУ (2014-2015 гг.).

"Сейчас обеспечение 30% всей группировки, которая находится в Украине, идет через Крым, из тех 30%, это 90% через мост идет. Обеспечить постоянное обеспечение группировки, которая находится в Крыму, а также южные группировки — Запорожской и Херсонской областей, помощью плавсредств невозможно", — сказал Ягун.

По его словам, около 1,5 млн человек останутся без обеспечения из-за недееспособности Крымского моста. Кроме того, альтернативные пути для россиян закрыты — мост в Чонгаре разбомблен, а побережье находится под огневым контролем украинских войск.

"Если так случится им (оккупантам – ред.) нужно проявлять "добрую волю" и по крайней мере выйти из оккупированных территорий Запорожской и Херсонской области. Это станет вопросом номер один для противника, и для них это будет очень серьезный удар и имиджевый, и стратегический", – объяснил Виктор Ягун.

Напомним, на Крымском мосту в ночь на 17 июля прогремели по меньшей мере два взрыва. Они произошли в 3:04 и 3:20. Слышали их в разных районах в Керчи. Есть погибшие и пострадавшие. Что известно об ударе по Крымскому мосту читайте в материале ТСН.ua.

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