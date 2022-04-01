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"Если кто-то боится принять решение, это делает этих людей отвественными": Зеленский показал последствия вторжения России в Украину

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"Если кто-то боится принять решение, это делает этих людей отвественными": Зеленский показал последствия вторжения России в Украину

Facebook/Владимир Зеленский

Фотографии делали журналисты из разных частей мира

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал на своей странице в соцсети фотографии последствий вторжения России в Украину.

Соответствующий пост появился в телеграмме главы государства.

"Если кто-то боится принять необходимые решения, в частности для того, чтобы мы получили самолеты, танки, необходимую артиллерию и снаряды, то это делает этих людей отвественными за катастрофу, которую российские войска создали в украинских городах, — подчеркнул Владимир Зеленский.

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