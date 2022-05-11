"Если люди способны ощущать боль других": защитники Мариуполя просят о помощи в экстракции из "Азовстали"

"Если люди способны ощущать боль других": защитники Мариуполя просят о помощи в экстракции из "Азовстали"

Командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волына, защищающий Мариуполь на "Азовстали", призвал помочь реализовать процедуру экстракции для украинских военных.

Он подчеркнул, что морские пехотинцы сражаются и призвал "бороться за гарнизон Мариуполь".

Об этом Волына написал в Сети 11 мая.

"Я – морской пехотинец. Именно морская пехота научила меня по-настоящему любить Украину! Любить смело и отчаянно, любить с оружием в руках и в минуты наибольшей опасности, любить надежно, храбро и бескомпромиссно! И пока бьется мое сердце, я буду чувствовать чистую, безусловную и безоговорочную любовь к Родине. Ибо в ней – любовь сына к родной матери, брата к сестре, любовь отца к своему ребенку! Эта любовь нет пределов!!!" – говорится в сообщении военного.

Он призвал весь мир и каждого помочь реализовать процедуру экстракции защитников Мариуполя.

"Мы боремся... Если у мировой цивилизации еще есть общие духовные ценности и идеалы, если люди способны испытывать боль и страдания других, если слова о помощи заставляют действовать, то я призываю бороться за гарнизон Мариуполь! Я призываю весь мир, я призываю каждого помочь реализовать процедуру "extraction" для украинских военных! Морская пехота – верны всегда!!!" – подчеркнул командир пехотинцев.

Напомним, накануне стало известно, что украинские власти работают над применением процедуры экстракции раненых военных и медиков из "Азовстали".

В то же время 10 мая президент Владимир Зеленский заявил, что Россия блокирует все возможные варианты эвакуации раненых военных из "Азовстали".

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