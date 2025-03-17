Если мирное соглашение подпишут: брат Джея Ди Вэнса ответил, будут ли россияне соблюдать перемирие

Нейт Вэнс более двух лет воевал добровольцем в Украине после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Даже если россияне подпишут соглашение о прекращении огня, то сделают это только под видом перегруппировки и перевооружения. Следовательно, даже если мирное соглашение подпишут, Украина должна будет сделать работу по обеспечению собственной обороны и подготовки к тому, что россияне почти неизбежно нарушат это перемирие.

Об этом рассказал двоюродный брат вице-президента США Джея Ди Вэнса и бывший американский морской пехотинец Нейт Вэнс интервью "24 Каналу".

Хотя президент Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс считают, что они могут успокоить главу Кремля Владимира Путина диалогами и уступками со стороны Украины, по мнению Нейта Вэнса, даже если удастся заключить такое мирное соглашение с Москвой, Путин не будет его выполнять.

"Если вы посмотрите на Путина и на то, как он начал свою политическую карьеру на посту президента, то увидите, что он делал это, устанавливая бомбы в жилых домах, убивая свой собственный народ, чтобы начать войну с Чечней. Именно это дало ему популярность, чтобы стать президентом России. Следовательно, если он убьет свой собственный народ, не думаю, что у него будут какие-то проблемы. Вы знаете, он всем лжет, он достаточно прямо сказал, что не собирается соглашаться на прекращение огня или мирное соглашение", – сказал Нейт.

По словам Вэнса, россияне будут продолжать войну.

"Они еще не закончили. Даже если они подпишут соглашение о прекращении огня, – думаю, что это возможно, – то сделают это только под видом перегруппировки и перевооружения. Следовательно, даже если мирное соглашение подпишут, Украина все еще должна сделать работу по обеспечению собственной обороны и подготовки к тому, что россияне почти неизбежно его нарушат".

Напомним, в Белом доме уверены, что американский президент Дональд Трамп готов к санкциям против РФ, если разговор с Путиным не принесет результата. А Украина и Россия "никогда не были ближе к мирному соглашению, чем сейчас".

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