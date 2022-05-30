Если Москва "нагнет" Киев на переговоры, тогда будут спешить аннексировать юг Украины — Фейгин

Если Москва "нагнет" Киев на переговоры, тогда будут спешить аннексировать юг Украины — Фейгин

Российская сторона опасается того, что ситуация с полномасштабным вторжением и оккупацией части регионов Украины – нестабильна.

Об этом в эфире телеканала "FREEДОМ" сообщил российский правозащитник Марк Фейгин.

“Если удастся заставить, “нагнуть” на переговоры Киев, тогда РФ постарается форсировать процесс присоединения территорий Херсонской и Запорожской областей. Иначе, я думаю, они возьмут паузу”, – рассказал Марк Фейгин.

Напомним, что в Мелитополе прогремел мощный взрыв. Ранена племянница коллаборанта Балицкого.

Читайте также: