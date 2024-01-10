"Если мы не вооружим Украину, то через несколько лет НАТО будет воевать с РФ": военный призвал Запад проснуться

Внимание Запада собралось на выборы в Британии и США, а тема войны в Украине сошла с первых страниц газет. Хотя многие на Западе списывали конфликт как тупиковую ситуацию, Кремль этого не сделал. Сейчас в Москве раздаются слухи о том, что в скором времени может начаться решительное наступление, чтобы переломить ход войны прямо в пользу России. Глава Кремля Владимир Путин готовит "апокалиптическую" атаку, поэтому Западу пора проснуться.

Об этом сказал британский полковник Хэмиш де Бреттон-Гордон, передает The Telegraph.

Во время комментирования слухов о "решительном наступлении" России полковник отметил, что Запад должен полностью поддержать и вооружить Украину для борьбы с российской агрессией. Если этого не сделать, через несколько лет НАТО будет в состоянии войны с Россией.

В преддверии выборов Путину придется продемонстрировать успехи на местах, и, учитывая все, сейчас у него есть явный стимул сделать "все возможное" в своей "специальной военной операции", — считает эксперт.

Хэмиш де Бреттон-Гордон со ссылкой на оценки Института изучения войны отметил, что российские военные, скорее всего, не смогут провести эффективное наступление с захватом новых территорий в Харьковской области, однако, предупредил, что это не означает, что такое нападение невозможно.

По его мнению, не исключено, что Путин может задействовать более мощное оружие (ядерное, химическое или биологическое) и, конечно же, он не остановится на украинской границе, а потому Западу пора наконец "проснуться":

Военный назвал "дураками" западных экспертов, которые верят, что за прекращением огня может последовать возвращение в мир.

"Никто из хоть немного разбирающихся в Кремле не верит в то, что Путин с уверенностью остановит свой марш на Запад. Склонность к милитаризации российского государства и нарастающие призывы к более масштабному наступлению должны служить предупреждением о том, что Западу необходимо проснуться", – отметил эксперт.

Между тем, экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отверг обвинения Кремля в том, что якобы он в первые месяцы полномасштабного вторжения рекомендовал президенту Владимиру Зеленскому продолжать войну.

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