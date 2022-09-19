"Если наступит "ядерная зима", высокие цены будут неактуальны" — министр энергетики об обстреле россиянами ЮАЭС

Россия после провала на фронте и немалых потерь в Украине в отчаянии ставит мир на грань ядерной катастрофы, чтобы "добиться хоть каких-то уступок в своем энергетическом шантаже Европы".

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в Facebook.

По его словам, сегодня ракета РФ упала в 300 метрах от ядерных реакторов, однако никто не знает, что может произойти завтра. Поэтому, по мнению Галущенко, нужно дать жесткий отпор России, пока не поздно и "ядерная катастрофа – это только угроза, которая, к сожалению, каждый день становится все более реальной".

"Мы видим устойчивость Европы в противодействии энергетической агрессии россии. Но двойные усилия требуют необходимости остановить российский ядерный террор в Украине. Если наступит "ядерная зима", проблема высоких цен на электричество перестанет быть актуальной", – заявил Галущенко.

Напомним, сегодня, 19 сентября, в 00:20 армия РФ совершила ракетный обстрел промышленной зоны Южноукраинской АЭС. Мощный взрыв произошел всего в 300 м от реакторов ЮАЭС.

Читайте также: