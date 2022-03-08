"Если НАТО не может закрыть небо над Украиной, мы закроем его сами, дайте нам оружие", — Данилов

"Если НАТО не может закрыть небо над Украиной, мы закроем его сами, дайте нам оружие", — Данилов

По его словам, от этого зависит, будет ли Россия дальше убивать украинских детей и женщин, родителей и пожилых людей.

Украина нуждается в максимально быстрой и практической помощи, от оказания которой зависит украинская победа и не проигрыш Запада в противостоянии российской агрессии, это вопрос защиты украинского неба – передача боевой авиации и средств ПВО.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов во вторник, 8 марта.

"От этого зависит, будет ли россия дальше убивать наших детей и женщин, наших родителей и пожилых людей. Или невинно убитые, как ангелы своими крыльями, закроют наше небо? Но как тогда будет чувствовать себя весь мир?! Если НАТО не хочет или не может «закрыть небо» над Украиной, мы закроем его сами, дайте нам оружие, если ваше оружие лежит в чехлах», — написал он на странице Facebook.

Ранее Государственный секретарь США Энтони Блинкен объяснил, что означает создание бесполетной зоны. На фоне полномасштабного вторжения в Россию Украина постоянно призывает закрыть небо над страной.

Потери россии по состоянию на 8 марта / ТСН.ua