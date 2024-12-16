"Если не будет боевых действий, то не будет продвижения РФ": Сийярто объяснил логику "рождественского перемирия"

Предложение венгерского премьера Виктора Орбана по поводу "рождественского перемирия" не нашло поддержки на встрече глав МИД стан ЕС.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что на встрече глав МИД стран ЕС 16 декабря предложение венгерского премьера Виктора Орбана по поводу "рождественского перемирия" между Россией и Украиной почти не нашло поддержки.

Об этом сообщает Telex, ссылаясь на слова Сийярто во время пресс-конференции.

Венгерский министр объяснил логику "перемирия" так: "Если не будет боевых действий, то не будет и российского продвижения".

Сийярто также отметил, что в ЕС не учитывают ситуацию на поле боя, где, по его словам, российские войска продолжают наступление, и заявил, что Евросоюз придерживается "нынешней стратегии". Впрочем, он не уточнил, какая именно стратегия подразумевается.

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"Им даже все равно, что близится Рождество", — добавил он, акцентируя на том, что ни министр иностранных дел Украины, ни другие участники встречи не поддержали идею "рождественского перемирия".

По словам Сийярто, отдельные министры поддержали идею всеобщего прекращения огня, тогда как другие "явно высказались против". При этом только глава МИД Словакии высказался за дипломатическое решение войны, подчеркнул венгерский министр.

Напомним, что президент Венгрии Виктор Орбан заявил, что он якобы предложил "рождественское перемирие" и Россия согласилась, а Украина — нет.