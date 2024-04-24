Если не будет политического запрета: какие цели в РФ можно уничтожить ракетами ATACMS – эксперт

Военный эксперт Defense Express Иван Киричевский прокомментировал принятие Сенатом США законопроекта о помощи Украине. По его словам, если пакет помощи будет предусматривать поставки Украине ракет ATACMS – их можно будет использовать для уничтожения пусковых установок на территории России, бьющих по Харькову, а также для ударов по Крымскому мосту.

Об этом он рассказал в эфире "1+1" в рамках телемарафона.

Эксперт говорит, что партнеры Украины даже могут снять политический запрет на удары их ракетами по территории РФ.

"Если будет снят политический запрет на применение ракет ATACMS для ударов по территории России, то тогда должны быть удары по пусковым установкам, которые угрожают Харькову, потому что уничтожать баллистику только средствами ПВО – это бесперспективно", - подчеркнул Киричевский.

Эксперт говорит, что ракеты ATACMS могут заменить советские ракеты "Точка У", которых Украина до полномасштабного вторжения, имела 700 единиц, однако уже несколько месяцев не фиксируется их наличие.

"Ракета ATACMS как более мощная должна заместить нишу "Точки У" и в первую очередь просадить наступательный потенциал армии РФ. Но если их вдруг хватит на Крымский мост, то никто против не будет. Тем более, что недавний удар по Джанкою доказал, что казалось бы лучшие российские системы С-400 ATACMS сбивать не способны, хоть россияне декларировали обратное", — отметил Киричевский.

Что касается сроков поступления пакета помощи от США, Киричевский говорит, что может быть как оптимистичный, так и пессимистичный сценарии.

"Нельзя исключать, что американцы снова для себя неожиданно откроют, что техника на их базах в значительно в худшем состоянии, чем на бумагах. Но можно пойти и по более оптимистичному варианту, что в данном случае все будет зависеть скорее от того, насколько быстро эту технику погрузят на железнодорожные платформы, как быстро справятся европейские железные дороги и, соответственно, транспорт на нашей границе", - резюмировал Иван Киричевский.

Напомним, в Пентагоне назвали сроки поступления военной помощи от США Украине.

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