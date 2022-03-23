Если не хотите видеть во сне глаза убитых детей: на Банковой рассказали, какие шаги Запада могут остановить РФ

Подоляк просит, в частности, дать Украине современную ПВО и закрыть порты для российских кораблей.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк призывает международных партнеров еще больше помочь Украине победить циничную атаку России, которая сейчас убивает мирных людей, в том числе детей, и уничтожает гражданские дома.
Про это Михаил Подоляк сообщил в Twitter.
"Дорогие партнеры! Не хотите видеть во сне мертвые глаза убитых украинских детей и чувствовать гарь из Мариуполя? Только четыре шага: современная ПВО, если не можете закрыть небо; крылатые ракеты/боеприпасы для тяжелых реактивных систем; жесткое нефтяное эмбарго; тотальное закрытие портов для российских кораблей", — написал он.
Напомним, литовский парламент призвал закрыть небо над Украиной.
Как сообщалось, российские оккупанты с начала войны в Украине убили 121 ребенка, 167 — ранили.
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