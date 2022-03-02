"Если не можете, заявите об этом": Верещук раскритиковала Красный Крест за бездействие в организации "зеленых" коридоров

"Если не можете, заявите об этом": Верещук раскритиковала Красный Крест за бездействие в организации "зеленых" коридоров

Украина готова транспортировать тела погибших оккупантов в РФ.

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что Красный Крест игнорирует запросы Киева о скорейшей организации гуманитарных коридоров для гражданских граждан Украины.

Об этом она сказала в эфире 1+1.

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Она напомнила, что уже неоднократно обращалась к Красному Кресту с требованием вернуться к выполнению своих непосредственных задач и помочь организовать и обеспечить существование "зеленых" коридоров для эвакуации мирного населения из районов боевых действий в Украине, где людям грозит гуманитарная катастрофа.

"Если Красный Крест не может обеспечить коридор из-за опасности, заявите об этом официально!" – сказала она.

Кроме того, Верещук отметила, что сегодняшняя эвакуация в Донецкой области — не благодаря Красному Кресту или другим гуманитарным организациям. Она состоялась благодаря работе местных властей.

"Дело будет положительно двигаться. Мы уже понимаем, куда двигаться. И центральная власть как можно более мощно присоединится к процессу создания коридора эвакуации людей, подвоза пищи, медикаментов и воды", — высказалась она.

Также Верещук утверждает, что Украина готова к транспортировке тел погибших россиян, которых Путин отправил воевать с Украиной, но ЧХ так до сих пор и не дал своего подтверждения в этом вопросе.

"Я не могу сказать, что Красный Крест сейчас каким-то образом приобщился. Я лишь констатирую факт, что мы обратились с письмом, они его получили, я сегодня имела разговор с советницей, мы обсудили вопросы. И наш диалог завершился тем, что мы пока что нет подтверждения того, что ЧХ готов выполнить свою миссию. Мы готовы, мы пригласили соответствующие оборудование, упаковку, в которые нужно будет поместить тела российских солдат. Весь алгоритм проработан. Вопрос за Красным Крестом — когда они смогут нам в этом помочь", — ответила Верещук на вопрос, почему РФ власти не забирают тела своих погибших военных и могут ли присоединиться к этому вопросу Красный Крест.