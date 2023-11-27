"Если не решить вопрос мобилизации, то россияне весной начнут продавливать фронт" – эксперт

Недостатки в мобилизации могли стать основой медленного украинского контрнаступления на Запорожье и причиной, почему мы должны перейти к активной обороне.

Такое мнение высказал исполнительный директор Украинского института будущего, бывший советник руководителя офиса президента и министра внутренних дел Виктор Андрусов.

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По его данным, за 6 месяцев контрнаступления ВСУ уничтожили 115 тысяч окупантов, за это же время оккупанты мобилизовали 120 тысяч. Вместо этого ВСУ тоже понесли существенные потери, но практически их не компенсировали.

"Фактически, основной замысел контрнаступления заключался в том, чтобы выбить оккупантов в конкретных местах и воспользовавшись их слабостью прорываться в направлении Азовского моря. Но, несмотря на то, что мы не преобладали врага в силе, ни в технике (особенно в небе), основной проблемой стало именно пополнение свежими силами оккупантов", – говорит Андрусив.

Он отмечает, что за 6 месяцев наши атаковавшие бригады истощились, а новые резервы и пополнения не были сформированы. Тем временем россияне пополнили силы и "пошли на Авдеевку, и в принципе по всему фронту".

Проблемы с ТЦК

Эксперт обращает на дилемму, возникшую с руководителями ТЦК.

"Да, военкомы были коррумпированы, но они выполняли план на 70-80%. Поэтому выбор был плох и еще хуже: оставить их, но постоянно слышать о коррупции, снять их и сорвать мобилизацию. Выбрали еще хуже. Хотя достаточно было взять их на особый контроль и документирование. Новые военкомы сейчас достаточно растеряны, поскольку не понимают, как выполнять план, но вместе с тем, чтобы не возмущать людей силовой мобилизацией", – пишет Андрусов.

Также он указывает на недостатки информационной кампании, которая создавала бы желание защищать страну и присоединиться к ВСУ.

Что будет дальше

"Ситуация следующая: если мы не решим вопроса мобилизации, то с вероятностью в 100% россияне с весны начнут продавливать фронт там, где будут ломаться наши истощенные бригады. А я напомню также, что... их власти перевели экономику на военные рельсы, и они сейчас 24/7 лупят оружие для фронта. Ситуация пока не катастрофическая для нас, но без изменений перспективы – катастрофические", – предупреждает эксперт.

Андрусов призывает снизить возрастной порог мобилизации и брать в армию парней младше 27 лет и обязать тех военнообязанных, кто еще не в армии, пройти короткий курс владения оружием.

"Мы на войне. И враг стиснул зубы и прет. Нравится вам это или нет — мы должны воевать. Мы не выбирали себе этой судьбы, но выбираем какая она будет дальше. Сдаться сегодня, начать говорить о мире, и все остальное — значит обесценить и предать жизни героев и жертв войны", – подытожил он.

Напомним, в американском издании Newsweek вышла статья о том, действительно ли США хотят, чтобы Украина победила Россию и как может завершиться война.

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