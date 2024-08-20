Если не удастся удержать Покровск, Часов Яр – обречен: эксперт о наступлении РФ

На Покровском направлении армия РФ сосредоточила все свои боеспособные подразделения. Если не удастся удержать Покровск в Донецкой области, то будет обречен и Часов Яр.

Об этом рассказал в эфире "Radio NV" военный эксперт Павел Нарожный.

По его словам, украинские военные не могут переломить динамику, которая сложилась на этом участке фронта. В частности, россияне имеют преимущество за счет большого количества ударов КАБами.

"Все выглядит так, что является вопросом времени, когда бои будут на окраинах Покровска. Второе направление, где они так же давят, – это Воздвиженка – село близ Покровска", – подчеркнул Нарожный.

Оккупантам очень важен Покровск, потому что там очень важна дорога Мирноград-Краматорск. Этой трассой происходит значительная часть поставок во Временный Яр.

"Если они ее обрежут, то останется дорога только через Славянск. О ней тоже нельзя сказать, что она абсолютно безопасна. Если россияне смогут порезать нашу логистику, здесь без вариантов – тогда Часов Яр обречен. Будет вопросом времени, когда с него придется отходить, потому что обеспечивать там бойцов не получится", — рассказал Павел Нарожный.

Эксперт выразил надежду, что удастся остановить врага на подходах к Покровску — как это произошло под Временным Яром.

"Мы понимаем, что у врага времени на такое давление осталось примерно месяц. Почему? Потому что примерно в начале сентября волна мобилизованных людей, попавших в армию после принятия закона об усилении мобилизации, они как раз начнут поступать на фронт", — говорит Павел Нарожный. .

Напомним, российские оккпанты подошли к Покровску на Донецкой области. Ситуация на Покровском направлении фронта тяжелая, потому что бои там почти не прекращаются.

Читайте также:

На окраине Селидово уже слышны пулеметные очереди! Ситуация крайне сложная! Враг совсем рядом