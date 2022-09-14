Если не удержат, "посыпается" вся линия обороны: Арестович назвал участок фронта, куда РФ стягивает армию

Советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что в случае взятия ВСУ Лимана Донецкой области в армии кафиров "посыпается" все линию обороны на северо-востоке Украины.

Именно поэтому, по словам Арестовича, российское руководство туда стягивает военную силу та выстраивает 2-3 линию обороны.

Об этом советник ОП сообщил в разговоре с российским правозащитником, оппозиционером Марком Фейгиным.

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"Мы штурмуем Лиман, что в Донецкой области, говорят российские представители. Расширяем плацдарм обороны. Они сконцентрируют силы вокруг Сватового, потому что это узел с северной Луганской областью. Если он рухнет, то "посыпается" вся их оборона на северо-востоке Украины. Российское руководство дает на Рубежное и Сватово силы для того, чтобы выстроить 2-3 линию обороны. Они понимают, как только мы возьмем Лиман, то будет провал для них. Поэтому они пытаются выстроить там оборону. Они подогнали туда два с половиной батальона, сдерживая наши силы, не позволяя выстроить оборону в тылу врага", — заметил он.

Напомним, по неподтвержденной информации, украинские военные во время контрнаступления освободили от российских войск Киселевку. Это означает, что единственный населенный пункт, который разделяет сегодня ВСУ с Херсоном, это Чернобаевка.

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