"Если не выйдет большой котел, попытаются сделать несколько меньших": эксперт о тактике россиян у Покровска

По оценкам аналитиков издания FinancialTimes, тактика врага может заключаться в том, чтобы отрезать логистику украинских сил обороны и заставить их выйти из города.

Российские оккупационные войска движутся в обход крупных городов на востоке нашей страны, в частности они не атакуют Покровск в лоб. Еще с сентября было очевидно, как они будут работать.

Об этом сказал экссотрудник СБУ Иван Ступак.

Может ли сработать такая тактика

Как подчеркнул Ступак, оккупанты режут нам сообщение с Днепропетровской областью.

"Совмещение буксует, техника не едет, снаряды не едут, люди не едут... Все надо возить окружными путями, это труднее, это дольше, это не так удобно", — пояснил он.

По словам бойцов, противник "выходит на удушение". Они начинают подавлять город Покровск.

Чтобы оценить ситуацию, можем посмотреть на карту боевых действий, в частности, на участок, где одновременно видны Покровск и Часов Яр.

"Если провести между этими населенными пунктами прямую линию и сделать из нее дугу, чтобы она извивалась вверх в район Дружковки, то мы не сильно ошибемся, если предположим, что Российская Федерация вообще имеет целью сделать такой масштабный котел объемом около тысячи квадратных километров", — Заметил экссотрудник СБУ.

Однако есть немало разных факторов, которые влияют на ситуацию — как известных, так и неизвестных. Россия также не может их учесть и предусмотреть все, потому и работает с десятком меньших котлов.

“В частности, котел в том, что осталось от Курахово. Итак, есть попытка сделать большой котел, если не получится – маленькими котлами. Но приблизительный замысел можно понять так», — заключил Иван Ступак.

Ранее сообщалось, что до Покровска Донецкой области от линии фронта до окраин города остается два километра. Ситуация в городе остается сложной. Почти вся критическая инфраструктура уничтожена.

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