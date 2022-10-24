Если непригодному к службе пришла повестка: разъяснение юриста как поступить в таком случае

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Иногда повестки вручают гражданам, которые по состоянию здоровья не пригодны для службы в армии. Что делать в таком случае, читайте в материале ТСН.ua

Проигнорировать повестку нельзя. Как поступить в случае, когда непригодному к военной службе пришла повестка, кто может вручить повестку, — разъяснил адвокат Андрей Карпенко.

В каких случаях можно не реагировать на повестку

Как отметил юрист, повестка должна быть вручена только лично сотрудником территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦ КСП), а также уполномоченным лицом органов местного самоуправления, руководителем предприятий, организаций, в том числе учебных заведений, ФЛП, управляющим многоквартирных домов, владельцем дома.

Лицо может не реагировать на повестку, озвученную телефоном. Вручить повестку в телефонном разговоре работники военкомата не могут, поскольку военнообязанный должен поставить свою подпись в документах.

Повестку выдали непригодному к военной службе

Если человек признан непригодным к военной службе, то все данные о результатах обследования военно-врачебной комиссией были внесены в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. В реестре должны быть сведения о состоянии здоровья призывника, собранные для определения пригодности для исполнения воинского долга.

Документом, подтверждающим непригодность военной службы, является справка ВЛК или ее нотариальная заверенная копия, как и военный билет или временное удостоверение военнообязанного с соответствующей отметкой.

В случае вручения повестки документы, подтверждающие негодность военной службы, можно принести в военкомат самостоятельно или через своего представителя, полномочия которого заверены нотариально.

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