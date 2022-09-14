"Если нужно убить 100 детей, они убьют": Арестович прокомментировал удар России по Кривому Рогу

Удары России по Кривому Рогу – это попытка остановить контрнаступление ВСУ в Херсонской области.

Россия ударила по Кривому Рогу и для того, чтобы остановить продвижение ВСУ, и для того, чтобы страдали жители города.

Об этом в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным сказал советник Офиса президента Алексей Арестович.

Арестович отметил, что россиянам наплевать на судьбы украинцев и если "нужно убить 100 детей – они это сделают".

"Они сегодня вбили по переправе в Кривом Роге, ожидая, что по Ингульцу пойдет волна и смоет наши понтоны, переправы, которые наши войска используют для того, чтобы действовать на этом театре. Это признак, что там постепенно нарастает кризис на правом берегу", – подчеркнул Арестович.

Напомним, президент Владимир Зеленский прокомментировал атаку россиян по гидротехническим сооружениям в Кривом Роге, за которой стояли намерения врага затопить город.

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