Если оборона Покровска упадет: CNN спрогнозировал, чем это обернется для Украины

Покровск / © Associated Press

Бои за контроль над стратегически важным городом Покровск обостряются. В последние недели российские подразделения начали проникать в город и перекрыли последние пути поставок, которые используются для обеспечения ВСУ.

Об этом пишет CNN.

Захват Россией Покровска, важного дорожного и железнодорожного узла, может обеспечить дальнейшее продвижение на границы Донецкой области, которую Россия стремится полностью оккупировать. Однако попытки российской армии оцепить город продолжаются уже год.

«Если Покровск упадет, он станет самым большим городским районом, захваченным российскими войсками с момента захвата Бахмута в мае 2023 года. Город является узлом автомобильных и железнодорожных путей, и его захват приблизит российские войска к крупным городам Краматорска и Константиновки в промышленном поясе Донецка», — отметили в CNN.

Напомним, Главком Александр Сырский сообщил, что в Покровско-Мирноградской агломерации россияне пытаются проникнуть в жилую застройку и перерезать украинские пути снабжения. Однако оцепление или блокирование этих городов нет.

По оценкам DeepState, по меньшей мере половина города находится в серой зоне, не контролируемой полностью ни одной из сторон.

31 октября президент Владимир Зеленский заявил во время брифинга, что на этом направлении россияне сосредоточили 170 тысяч личного состава, ситуация тяжелая, но оцепления нет.

После падения Авдеевки в феврале 2024 года российские войска направили усилия своего масштабного наступления на северо-запад — в сторону Покровска. Почти 40 км до окрестностей города они преодолели за полгода и осенью 2024 года приблизились к пригородам агломерации Покровск-Мирноград.