Если оккупанты возьмут под контроль Мариуполь, мирных переговоров больше не будет — Арестович

Если оккупанты возьмут под контроль Мариуполь, мирных переговоров больше не будет — Арестович

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович отметил, что в случае взятия оккупантами контроля над Мариуполем мирных переговоров с Россией может больше не быть.

Арестович заявил, что в таком случае главной целью Украины станет полное уничтожение врага.

Об этом он сказал во время обращения 19 апреля.

"Президент Украины Владимир Зеленский напомнил им (оккупантам – ред.), что если они добьют Мариуполь, мирных переговоров может и не быть. Тогда наше главное направление действий будет полное уничтожение противника, опираясь на западную помощь и на то, что россиянам помощь брать негде", — сказал Арестович.

Напомним, Арестович также сообщил, что захватчики пытаются оцепить украинских военных. Для этого кафиры наносят удары в районе Харькова и Гуляйполя, чтобы отвлечь ВСУ. Вместе с тем, враг пытается взять город Мариуполь, но ему это не удается.

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