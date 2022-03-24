Если он хочет выжить, ему нужна Россия: потери Чечни в Украине угрожают Кадырову крахом

По сообщениям западной разведки, элитные чеченские отряды также были завербованы для неудачных попыток убийства украинских лидеров в первые 48 часов после вторжения.

Потери Чечни, а именно "кадыровцев" в Украине могут стать причиной устранения их лидера Рамзана Кадырова.

Об этом пишет The Guardian.

Отмечается, что бойцы Кадырова были частью первой волны штурма Украины и погибли в большом количестве в Гостомеле с одним из своих ключевых командиров. Совсем недавно "кадыровцы" также появились среди оккупантов, которые жестоко осаждали портовый город Мариуполь, где объектами стали роддом, драмтеатр и другие гражданские здания.

Более того, сам чеченский лидер недавно даже опубликовал в соцсетях видео, которое, по его словам, было снято в подвальном бункере под Киевом, который он якобы приехал захватывать. Однако оказалось, что это фейк и Кадыров не пересекал границу с Украиной.

Но несмотря на это, кадры были полезной пропагандой, что свидетельствовало о том, как тесно Кадыров связывал себя с войной против Украины. Похоже, он рассматривает вторжение в Украину как возможность усилить как свою власть, так и свой авторитет. Отправка своих людей – это способ для Кадырова доказать свою лояльность российскому диктатору Путину, покровительство которого является основой его авторитета.

"Есть много тысяч, возможно, десятки тысяч ненавидящих его чеченцев, которые возмущаются на него, и многие семьи, находящиеся в состоянии скрытой кровной мести против него и его семьи, поэтому Кадыров понимает, если он хочет выжить, ему нужна Россия и поддержка Владимира Путина", – сказал Эмиль Соломон Аслан из Института политических исследований Карлового университета в Праге.

В то же время, как пишет издание, между чеченскими командирами и российской разведкой существует постоянная вражда, включая мелкие публичные оскорбления. Многие чеченцы чувствовали, что их отправили как пушечное мясо на плохо спланированную войну в первые дни, и теперь они, кажется, больше сосредоточены на войне в СМИ, направленной на то, чтобы привлечь новобранцев и поддержать своего лидера.

"Кадры и метаданные показывают, что большинство войск ("кадыровцев") находится по меньшей мере на расстоянии 20 км от линии фронта, единственное, что они делают, это записывают видео, чтобы мотивировать людей в Чечне и пропагандировать образ Кадырова и его сил", – сказал Александр Квахадзе, научный сотрудник Грузинского фонда стратегических и международных исследований на Северном Кавказе.

The Guardian пишет, что у Кадырова есть еще одна причина для участия в войне против Украины. С украинскими военными выстроились, по меньшей мере, две бригады, в состав которых входят представители чеченской диаспоры, которые его ненавидят и хотели бы, чтобы его убили. Ему нужно показать врагам дома и за границей свою силу. Однако чтобы удержать свою власть Кадырову нужны бойцы, которых уже много погибло в Украине.

"Кажется, Кадыров был шокирован размахом украинского сопротивления, и кажется, что десятки, если не сотни его людей были убиты. У него много людей, около 12 тысяч, но чтобы остаться у власти, ему нужны эти бойцы. Если они понесут слишком серьезный ущерб в Украине это может иметь негативные последствия для Кадырова", — считает Эмиль Соломон Аслан.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 29-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отмечает, что российские оккупанты убивают по меньшей мере 5 наших детей ежедневно. По состоянию на 24 марта от рук россиян погибло 128 детей.

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