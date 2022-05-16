"Если они будут навязывать нам войну, мы дадим отпор" — Кулеба рассказал, как изменилась позиция Украины в переговорах с РФ

"Если они будут навязывать нам войну, мы дадим отпор" — Кулеба рассказал, как изменилась позиция Украины в переговорах с РФ

Украина не только увереннее чувствует себя на фронте, но и занимает более жесткую позицию на переговорах с Россией.

Несмотря на постоянные попытки Украины установить диалог и попытаться установить договоренность, Россия на встречу не идет и это большая проблема.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью немецкому изданию Welt.

По его словам, непрерывные ракетные удары, наносимые Россией по украинским мирным городам и селам, попытки захватить больше территорий на Донбассе и другие ежедневные преступления РФ ярко свидетельствуют, что Кремль не заинтересован в достижении договоренностей и в прекращении войны.

Сейчас мы увереннее чувствуем себя в борьбе, поэтому наша позиция в переговорах также ужесточается. Если бы ситуация изменилась на поле боя, это означало бы, что Россия оказалась бы в лучшем положении... Настоящая проблема заключается в том, что Россия не проявляет желания участвовать в реальных и предметных переговорах", — сказал Кулеба.

Глава МИД подчеркнул, что никаких ультиматумов от агрессора Украина терпеть не будет.

"Мы видим наступление на Донбассе и обстрелы в Херсонской области, мы видим бесконечные ракетные обстрелы по стране. Сейчас нет никакой разницы, где в Украине вы ложитесь спать. Даже если вы заснете в 1000 километрах от линии фронта, нет гарантии, что вы проснетесь живым на следующий день. Потому что, когда ракета попадает в ваш город, кто-либо может стать целью. Таким образом россияне явно не хотят переговоров и предпочитают войну. Мы, со своей стороны, готовы к переговорам. Но мы не готовы принимать российские ультиматумы. Если они будут навязать нам войну, мы дадим отпор", — заверил Кулеба.

Напомним, генсек НАТО заявил, что "Украина может выиграть эту войну".

Как сообщалось, экс-командующий НАТО заявил, что Россия признает реальную угрозу своей капитуляции.

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