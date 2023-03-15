Если отправляют на войну без подготовки: мобилизованным украинцам дали важный совет

Мобилизированные украинцы, если их отправляют на войну без прохождения необходимой подготовки, должны писать жалобы командованию своей воинской части. Если это не действует – обращаться в Генштаб и Министерство обороны.

Об этом рассказал в эфире "Сніданку з 1+1" во время всеукраинского телемарафона адвокат Андрей Новак, комментируя резонансную историю тернополянина Богдана Покитко, погибшего на фронте всего через месяц после получения повестки.

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Как отметил юрист, "бывают ситуации, что на местах не выполняют требования по подготовке бойцов и сразу отправляют на передовую".

"В идеальном мире такого не должно быть, и в принципе у нас, по словам военно-политического руководства, каждый мобилизованный гражданин, не имеющий боевого опыта, должен пройти боевую подготовку. Однако в публичном доступе документов, нормирующих, что должно знать военнослужащий, мобилизованный, нет. Скорее всего, это под грифом ДСП — для служебного пользования. Мы, обычные граждане, не можем этих документов увидеть", — отметил он.

По словам Новака, "это история не единичная, особенно в первые месяцы войны я таких историй слышал много".

Адвокат объяснил, что мобилизованные должны делать в такой ситуации:

"Сразу писать рапорт на командира воинской части или на командира центра комплектования, чтобы отправили на полигон, на подготовку. Если же не отправляют, то жаловаться в ВСП — военную службу правопорядка, в военную прокуратуру, в Генштаб, Минобороны. Писать жалобы, что вас без подготовки бойца отправляют служить на передок".

Напомним, 33-летний житель Тернополя Богдан Покитко погиб на фронте менее чем через месяц после того, как его мобилизовали. Повестку мужчине вручили на его день рождения на остановке общественного транспорта. Опыта службы в армии Покитко не было. Сначала его зачислили в роту охраны Тернопольского военкомата — стоять в караулах и участвовать в раздаче повесток. Обучение на полигоне мужчина не проходил. Меньше, чем через месяц, Богдана Покитко отправили в Донецкую область на фронт. Мобилизированный погиб во время вражеского обстрела, пробыв на войне около пяти суток.

Прокуратура возбудила уголовное производство по статье 425 УКУ – халатное отношение к воинской службе. Устанавливается причастность лиц, вероятная халатность которых привела к тяжелым последствиям. Максимальный срок наказания, предусмотренный санкцией статьи – от 5 до 8 лет лишения свободы.

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