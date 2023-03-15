Если отправляют на войну без подготовки: мобилизованным украинцам дали важный совет

Юрист прокомментировал резонансную гибель на фронте мобилизованного жителя Тернополя Богдана Покитко.
Мобилизированные украинцы, если их отправляют на войну без прохождения необходимой подготовки, должны писать жалобы командованию своей воинской части. Если это не действует – обращаться в Генштаб и Министерство обороны.
Об этом рассказал в эфире "Сніданку з 1+1" во время всеукраинского телемарафона адвокат Андрей Новак, комментируя резонансную историю тернополянина Богдана Покитко, погибшего на фронте всего через месяц после получения повестки.
Как отметил юрист, "бывают ситуации, что на местах не выполняют требования по подготовке бойцов и сразу отправляют на передовую".
"В идеальном мире такого не должно быть, и в принципе у нас, по словам военно-политического руководства, каждый мобилизованный гражданин, не имеющий боевого опыта, должен пройти боевую подготовку. Однако в публичном доступе документов, нормирующих, что должно знать военнослужащий, мобилизованный, нет. Скорее всего, это под грифом ДСП — для служебного пользования. Мы, обычные граждане, не можем этих документов увидеть", — отметил он.
По словам Новака, "это история не единичная, особенно в первые месяцы войны я таких историй слышал много".
Адвокат объяснил, что мобилизованные должны делать в такой ситуации:
"Сразу писать рапорт на командира воинской части или на командира центра комплектования, чтобы отправили на полигон, на подготовку. Если же не отправляют, то жаловаться в ВСП — военную службу правопорядка, в военную прокуратуру, в Генштаб, Минобороны. Писать жалобы, что вас без подготовки бойца отправляют служить на передок".
Напомним, 33-летний житель Тернополя Богдан Покитко погиб на фронте менее чем через месяц после того, как его мобилизовали. Повестку мужчине вручили на его день рождения на остановке общественного транспорта. Опыта службы в армии Покитко не было. Сначала его зачислили в роту охраны Тернопольского военкомата — стоять в караулах и участвовать в раздаче повесток. Обучение на полигоне мужчина не проходил. Меньше, чем через месяц, Богдана Покитко отправили в Донецкую область на фронт. Мобилизированный погиб во время вражеского обстрела, пробыв на войне около пяти суток.
Прокуратура возбудила уголовное производство по статье 425 УКУ – халатное отношение к воинской службе. Устанавливается причастность лиц, вероятная халатность которых привела к тяжелым последствиям. Максимальный срок наказания, предусмотренный санкцией статьи – от 5 до 8 лет лишения свободы.
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