Если повсюду требует военный билет: адвокат советует как действовать

Что делать, если повсюду требуют военный билет, законно ли это, как действовать рекомендует адвокат

Законно ли, что повсюду требуют военный билет

Адвокат Роман Симутин отвечает на вопрос, правда ли, что сейчас без военно-учетного документа нельзя поступить в вуз, устроиться на работу, зарегистрировать брак?

Требование предъявить военный билет или другой военно-учетный документ законно при поступлении в вуз, регистрации брака, адреса и т.д.

Но предоставлять или нет указанную информацию и как именно, по словам адвоката, это ваше право. Потому что обязанность предоставлять такую информацию не регулируется законом и противоречит свободе выбора труда, учебы, брака, проживания.

На практике, по утверждению Симутина, все зависит от формы собственности. Частные предприятия и учебные заведения часть рисков принимают на себя и пытаются защищать работников. А вот госучреждения выполняют полученные сверху указания и инструкции.

Поэтому устроиться на работу в госучреждение без военного билета точно невозможно. Но зарегистрировать брак, провести перерегистрацию места жительства, поступить в вуз без военно-учетного документа можно.

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