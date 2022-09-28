"Если пойдут еще раз – потери у них будут страшные": Арестович – о потенциальном наступлении россиян на Киев

Ранее украинскую столицу не могли оккупировать профессиональные российские военные, поэтому это не смогут сделать и мобилизованные.

Об этом 28 сентября сказал Арестович в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.

"Берем Киевское направление. Тогда эти "герои" приехали сюда из элитных частей — десантники, лучшие мотострелковые подразделения. И уже через месяц мы их выбили. Даже если бы на Киев шла 100 тысячная армия, им было бы еще хуже, потому что одной из их проблем под Киевом было то, что их было слишком много. Местность не позволяет использовать такое количество людей.Тогда мы были не готовы к обороне. Сейчас все по-другому. К тому же российская армия уже не столь профессиональна. А сейчас если они пойдут снова, мы их выбьем, потери у них будут страшные. Они ничего не добьются. Они не умеют воевать, а военное дело – это очень сложная вещь", — сказал Арестович.

Напомним, Путин хочет перебросить войска в Беларусь для удара по Волыни и Киеву.

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