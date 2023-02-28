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Если призвали без опыта на войну, сколько продлится мобилизационная подготовка

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
1743
Время на прочтение
2 мин
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Если призвали без опыта на войну, сколько продлится мобилизационная подготовка

Сколько длится подготовка мобилизованного / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Сколько времени готовят мобилизованного без боевого опыта перед отправкой на фронт, читайте в материале ТСН.ua

Сколько длится подготовка мобилизованного без опыта перед отправкой на фронт

По словам начальника управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Романа Горбача, большинство мобилизованных имеют военный опыт. "Не могу назвать количественных показателей, но их, мужчин без опыта, призывают гораздо меньше, чем имеющих военный опыт. В первую очередь, конечно, отбирается личный состав, уже имеющий опыт прохождения военной службы".

Без опыта проходят в учебных центрах как минимум базовую общевойсковую подготовку, которая длится один месяц. Только после базовой подготовки отправляют на фронт

Один месяц — срок для специалистов, не требующих дополнительного опыта, кроме базового – номера заряжающего обслуги и так далее.

Если военнослужащий готовится к более сложной специальности, например, быть гранатометчиком, это займет больше времени – полтора месяца обучения.

Если говорить о более сложной специальности – еще месяц или до 45 дней дополнительно.

Суммарно подготовка мобилизованных без военного опыта, по словам Горбача, может занять более двух месяцев.

Военнослужащие, назначаемые на сержантские должности, также проходят дополнительную профессиональную подготовку.

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Дата публикации
Просмотры
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