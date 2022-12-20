Если Путин едет к Лукашенко, значит не все так хорошо, как он хотел бы – военная разведка

По мнению Андрея Юсова, каким бы ни был диктатор Лукашенко, но по состоянию на данный момент инстинкт самосохранения его еще не покинул.

Если Путин сам поехал к Лукашенко – значит, не все так хорошо, как российский диктатор хотел бы. И, возможно, он будет уговаривать белорусского диктатора направить войска РБ на войну против Украины.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире информационного телемарафона 19 декабря.

"Если говорить о визитах уровня диктаторов один на один Лукашенко – Путин, трудно представить, что они на карте Европы, Беларуси или Украины картофелем расставляют позиции и говорят, какая батальонная группа куда будет нападать. Нет. Если бы речь шла о конкретной подготовке операции, то это уже уровень другой – скажем, генеральных штабов по меньшей мере. Если встречается Путин и тем более едет к диктатору – это значит, что не все так хорошо, как он хотел бы, на самом деле. Это то, что нам нужно знать и понимать", – отметил он.

Но, по мнению Юсова, российский диктатор, возможно, и будет уговаривать белорусского диктатора вступить в войну против Украины.

"И, безусловно, это одно из желаний Путина – втянуть режим Лукашенко и Беларусь в полномасштабную наземную операцию. Каков бы ни был диктатор Лукашенко, но по состоянию на данный момент инстинкт самосохранения полностью его еще не покинул. И до сегодняшнего момента он понимал, что подобное решение будет абсолютным актом суицида и для его режима, и для его армии", — подчеркнул представитель военной разведки.

Андрей Юсов выразил надежду, что такой "инстинкт самосохранения" у Лукашенко будет сохраняться и дальше.

В противном случае, по словам представителя ГУР, Силы обороны Украины готовы к разным сценариям и не будут ждать "новостей" со стороны Беларуси.

"Украинцы знают, что делать", – резюмировал он.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов убежден, что во время визита в Минск Путин оказывал давление на Лукашенко, чтобы тот разрешил направить белорусские войска на войну против Украины. Данилов отметил, что ни Лукашенко, ни белорусский народ не имеют большого желания вступать в войну против Украины. В то же время, секретарь СНБО заверил, что Украина готовится к любому развитию событий.

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