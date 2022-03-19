"Если Путин нажмет красную кнопку – через 15 минут мир сотрет с лица Земли россиян": Андрей Макаревич

Музыкант еще раз попытался достучаться до соотечественников.

Лидер российской рок-группы группы "Машина времени" Андрей Макаревич не оставляет надежды достучаться до своих соотечественников.

На странице в Facebook певец оставил новый пост, в котором, с другой стороны попытался объяснить россиянам ситуацию. Макаревич отметил, что если президент РФ Путин таки решит использовать ядерное оружие, то та часть мира, которая после этого выживет, сотрет россиян с Земли за 15 минут:

"Неужели кому-то ещё надо объяснять, что если вождю нашему всё-таки придёт на ум нажать на красную кнопку - ну да, кого-то он взорвёт. Наверно. Через 15 минут весь оставшийся мир сотрёт нас с лица Земли. Боюсь, с облегчением. Это непонятно?" – написал Макаревич.

Неужели кому-то еще надо объяснять, что если вождю нашему все-таки придёт на ум нажать на красную кнопку — ну да,... Опубликовано Андреем Макаревичем Пятница, 18 марта 2022 г.

И пока одни россияне пытаются понять, что артист имел в виду, более смышленые следующими комментариями поддержали певца:

У общества, сплоченного пропагандизмом (телевизором) — корявое настоящее и будущего нет. "Бывают времена, когда люди принимают коллективную вонь за единство духа" (Ф. Искандер)

Зато эти мерзкие продажные звездюльки, танцевавшие сегодня в Луже во славу бойни, попадут наконец вместе со своим вождем в рай, как он им и обещал.

Как бы это ни было ужасно, но… Хиросима, Нагасаки. Ему и нажать не дадут

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