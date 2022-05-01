Если Путин пойдет на ядерную атаку: в Конгрессе США подготовили резолюцию для введения американских войск в Украину

Если Путин пойдет на ядерную атаку: в Конгрессе США подготовили резолюцию для введения американских войск в Украину

Американский конгрессмен-республиканец Адам Кинзингер анонсировал внесение общей резолюции, которая позволит использовать вооруженные силы США для защиты территориальной целостности Украины, если Россия применит оружие массового поражения.

Член Палаты представителей Конгресса, республиканец и бывший пилот ВВС США Адам Кинзингер объявил о внесении резолюции, предусматривающей использование американских войск для защиты Украины, если российский диктатор Владимир Путин пойдет на эскалацию.

Об этом говорится в сообщении на официальной странице конгрессмена, обнародованном в воскресенье, 1 мая.

«Я представляю этот AUMF (Резолюцию с разрешением на применение Вооруженных сил – ред.) как четкую красную линию, чтобы администрация могла принять соответствующие меры в случае применения Россией химического, биологического и/или ядерного оружия. Мы должны стоять на защите человечества, а также должны быть вместе с нашими союзниками», – отметил американский законодатель.

Кинзингер напомнил, что президент США Джо Байден неоднократно отмечал необходимость остановить Путина. В этой связи он подчеркнул, что такие заявления важны, однако важно также делать практические шаги.

«Итак, главнокомандующий крупнейшими военными в мире должен обладать полномочиями и средствами для совершения необходимых действий», — подчеркнул конгрессмен.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Россия – агрессор, а мир должен быть привлечен к ответственности.

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