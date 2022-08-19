Если Путин решится бомбить центры принятия решений в Украине, получит ответные удары по своим территориям — эксперт

Если страна-агрессор Россия решится нанести удар по Киеву или Львову, в ответ получит удары по своим территориям.

Если Россия решится нанести удары по Киеву или Львову, получит ответ по территориям Беларуси и приграничным районам РФ.

Об этом в интервью изданию "Главред" рассказал директор Института трансформации общества, политолог и экономист Олег Соскин.

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“Если будет нанесен удар по Киеву или Львову, то ответный будет удар по Беларуси (по Гомелю – однозначно) и по приграничным российским городам: Белгороду, Брянску, Курску, то есть война зайдет на территорию России. Украинские войска пойдут на Гомель и все пограничные города РФ”, — подчеркнул Олег Соскин.

По его словам, если Украина перенесет боевые действия на территорию РФ, в войну втянутся все остальные государства.

"Польша втянется в войну, страны Балтии, Финляндия, Швеция, Германия, США. Никто не останется незадействованным. Поэтому нужно предупредить союзников и Путина о том, что если только Россия попробует, получит ответ. Мы уже можем. Крым это показал”, — подчеркнул политолог.

Атаковать же Украина будет РФ в случае, если Кремль отважится ударить по центрам принятия решений.

Напомним, что в Харькове на одной из остановок появилось первое укрытие от российских бомб и ракет.

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