Если Путин решится бомбить центры принятия решений в Украине, получит ответные удары по своим территориям — эксперт

Если страна-агрессор Россия решится нанести удар по Киеву или Львову, в ответ получит удары по своим территориям.
Если Россия решится нанести удары по Киеву или Львову, получит ответ по территориям Беларуси и приграничным районам РФ.
Об этом в интервью изданию "Главред" рассказал директор Института трансформации общества, политолог и экономист Олег Соскин.
“Если будет нанесен удар по Киеву или Львову, то ответный будет удар по Беларуси (по Гомелю – однозначно) и по приграничным российским городам: Белгороду, Брянску, Курску, то есть война зайдет на территорию России. Украинские войска пойдут на Гомель и все пограничные города РФ”, — подчеркнул Олег Соскин.
По его словам, если Украина перенесет боевые действия на территорию РФ, в войну втянутся все остальные государства.
"Польша втянется в войну, страны Балтии, Финляндия, Швеция, Германия, США. Никто не останется незадействованным. Поэтому нужно предупредить союзников и Путина о том, что если только Россия попробует, получит ответ. Мы уже можем. Крым это показал”, — подчеркнул политолог.
Атаковать же Украина будет РФ в случае, если Кремль отважится ударить по центрам принятия решений.
Напомним, что в Харькове на одной из остановок появилось первое укрытие от российских бомб и ракет.
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