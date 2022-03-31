"Если РФ не остановить сейчас, некоторые другие правители могут начать аналогичную войну против своих соседей" – Зеленский в правительство Австралии

"Если РФ не остановить сейчас, некоторые другие правители могут начать аналогичную войну против своих соседей" – Зеленский в правительство Австралии

Зеленский вспомнил об украинской "Мечте", которую оккупанты уничтожили в Гостомеле еще 27 февраля.

Президент Украины Владимир Зеленский 31 марта выступил по видеосвязи в парламенте Австралии. Глава государства подчеркнул, если бы мир наказал Россию за незаконную аннексию украинского Крыма и оккупацию Донбасса в 2014 году, не было бы ни одного из ужасов вторжения в Украину в 2022 году. Также Зеленский поблагодарил Австралию за помощь Украине и поддержку нашей защиты от российских захватчиков. Зеленский также призвал усиливать давление на РФ за варварскую войну.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В частности, в своей речи Зеленский сказал следующее:

"В мае 2016 года тысячи австралийцев собрались в аэропорту города Перт, чтобы впервые увидеть украинскую «Мрию». «Мрия» – это название нашего самолета АН-225. «Мрия» – это английский dream. Преодолев почти 15 тысяч километров, он доставил в Австралию срочный груз – электрогенератор весом 130 тонн, который был необходим вашему предприятию, доставку морем пришлось бы ждать несколько месяцев, а украинский самолет сделал это за считанные дни.

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Мы всегда гордились нашей «Мечтой». Не потому, что она самая большая по размерам на планете. А прежде всего потому, что помогала людям со всего мира. Доставляя продукты питания, питьевую воду, оборудование для миротворческих и гуманитарных миссий.

В 2019 году, после начала пандемии COVID, наша «Мечта» постоянно доставляла самые необходимые медицинские грузы. То, что спасало людей. Взрослых, детей – всех. В разных странах, на разных континентах. «Мечта» приносила жизнь. Но сейчас это невозможно.

Невозможно, потому что существует государство, которое имеет совсем другие ценности. Чем мы. Чем вы. Чем весь цивилизованный мир. И это государство начало полномасштабную войну против нас.

Она бомбит и обстреливает мирные города и деревни, убивает наших мирных людей. Убивает детей. Устраивает блокады городам – держа в заложниках без воды, еды, света и тепла сотни тысяч человек. Каждый день. Отрывает от родителей и вывозит, а точнее угоняет тысячи детей, которых принудительно перемещает на свою территорию.

Ну а 27 февраля – в результате боев в городе Гостомель – был сожжен наш самолет «Мрия». Можно ли сказать, что Россия уничтожила нашу Мечту? Нет. Она сожгла самолет, она сожгла железо. Она разрушила материю, не душу. Оболочку, не сущность. Не свободу. Не достоинство. Не независимость.

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Мы знаем, что нашу мечту невозможно победить и разрушить. Особенно если мы можем надеяться на поддержку и помощь свободного мира. В вашу поддержку, в вашу помощь. И она – как в истории, которую я рассказал выше – нужна не через несколько месяцев, а она нужна сейчас.

Дамы и господа! Австралийский народ! Расстояние между нашими государствами – оно большое, тысячи километров. Нас с вами разделяют моря и океаны, территории десятков других стран, часовые пояса. Но этого расстояния просто не существует для жестокости и хаоса, которые Россия принесла к востоку Европы, в регион наших Черного и Азовского морей, на нашу украинскую землю.

Все, что происходит в нашем регионе из-за агрессии России и разрушающего жизнь наших людей, уже стало реальной угрозой и для вашего государства, и для ваших людей. Ибо такая природа зла – оно может мгновенно преодолеть любое расстояние и барьеры. Разрушить жизнь.

Десятки лет не было такой угрозы ядерным ударам, как сейчас. Поскольку представители России – чиновники и государственные пропагандисты – открыто обсуждают возможность применения ядерного оружия против тех, кто не хочет подчиняться российским требованиям.

Десятки лет не было такого, чтобы какое-либо государство полностью блокировало море для другого государства и всех торговых судов любой страны.

Но это сделала Россия. Наша часть Черного и Азовского морей сейчас – это полностью мертвое море. И любое судно, попытающееся зайти в наши воды, может быть просто уничтожено российским флотом. Более сотни торговых судов под разными флагами заблокировано Россией в наших портах!

Десятки лет не было такого в мире, чтобы какое-нибудь государство начинало войну против соседнего народа, откровенно декларируя его покорение или уничтожение. Чтобы не осталось даже имени этого народа, чтобы не было никакой возможности для него свободной жизни.

Россия уже вернула миру самые худшие страницы 20 века. Самые большие угрозы того столетия. Вернула то зло, о котором человечество давно надеялось забыть.

Но что самое страшное – если Россию не остановить сейчас, Россию не привлечь к ответственности, то некоторые другие государства мира, мечтающие об аналогичной войне против соседей, решат – это возможно и для них.

Судьба глобальной безопасности разрешается сейчас.

Ни один человек не способен управлять ветром и осадками на планете, а значит, никто не сможет спасти ту или иную часть Земли от радиационного загрязнения вследствие применения ядерного оружия.

Ни одно государство на планете не должно иметь теоретическую возможность блокировать морские торговые пути и тем более полностью закрывать море для других государств. Еще раз повторяю: даже теоретической возможности не должно быть!

Ни один правитель в мире не должен рассчитывать на безнаказанность, когда взвешивает перспективу войны.

Дамы и господа! Австралийский народ! После 36 дней полномасштабной войны России против Украины можно уверенно сказать, что у мира нет другого пути гарантировать глобальную безопасность, чем принудить Россию к тишине, принудить к миру. А также к ответственности – это важно – за все, что сделано ею против глобальной безопасности.

Государство, не отказывающееся от ядерного шантажа, должно сразу получать такие санкции, которые продемонстрируют, что шантаж имеет разрушительные последствия для шантажиста.

Также необходим действенный инструментарий, чтобы привлечь к мгновенной ответственности любое государство, блокирующее морские торговые пути. Чтобы даже искушения такого ни у кого не возникало – делать море мертвым.

Сейчас таких инструментов у мира просто нет. Поэтому лидерство Австралии может оказаться незаменимым в модернизации глобальной архитектуры безопасности. Как и в укреплении нашей антивоенной коалиции, сейчас работающей над возвращением мира в Украину.

Также нужно усовершенствовать возможности международных институтов, которые создавались для ответственности военных преступников и совершающих любые преступные действия, за которые может наказать солидарно весь мир, а не какое-то одно государство в отдельности. Если бы это было сделано вовремя, жизнь в мире стала бы в разы безопаснее.

Я уверен, каждый из вас – так же, как каждый из нас, украинцев, помнит трагедию MH-17. Малайзийского Боинга, сбитого российскими оккупантами в небе над украинским Донбассом. Тогда погибли 298 человек. Мои соболезнования всем семьям, потерявшим своих родных.

Но удалось ли привлечь к ответственности тех, кто совершил эту трагедию? Нет. Они скрываются на территории России. И очевидно, получили гарантии безопасности от российского государства. Выплатила ли Россия компенсации родственникам погибших? Нет. До сих пор отрицает свою вину в трагедии.

Прошло уже восемь лет, а справедливость так и не восстановлена. И никто не знает, сколько времени еще понадобится, чтобы хотя бы одна трагедия получила достойный ответ от международного сообщества, от нас всех.

А сколько новых трагедий создала или создаст Россия?

Часто говорят – безнаказанное зло возвращается. Я бы добавил: ненаказанное зло возвращается окрыленным, с ощущением всемогущества. Если бы мир наказал Россию за то, что она сделала в 2014 году, не было бы ни одного из ужасов этого вторжения в Украину в 2022 году.

Нужно исправлять эти страшные ошибки исправлять сейчас.

Я благодарен Австралии за двухпартийную поддержку нашей защиты от захватчиков. За ту помощь, которую ваше государство уже предоставило нам. В частности, и за 70 тысяч тонн угля для нужд нашей энергетики.

Но это только начало. Мы вместе можем, а значит, и должны сделать еще больше. Нужны новые санкции против России. Мощные санкции. Пока она не откажется от ядерного шантажа, от блокады моря, она должна платить высокую цену. Ни один русский корабль не должен допускаться в порты свободного мира. Покупать российскую нефть означает оплачивать разрушение основ глобальной безопасности. Должна быть полностью остановлена любая бизнес-активность с Россией. Ни одного доллара на уничтожение людей!

Также нужно останавливать любые попытки России обходить санкции. Ибо что же это за санкции, если их можно обойти благодаря нехитрым схемам?

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Но прежде всего – нужно вооружать тех, кто реально борется за свободу. Чтобы зло проиграло и чтобы Россия искала мир, Украине нужно обладать всем необходимым на поле боя.

Например, у вас есть отличные бронемашины Bushmaster, которые могут помочь Украине. Как и другие образцы техники и оружия, способные усилить наши позиции. Если у вас будет возможность – Украина будет вам благодарна.

Сейчас в Украине они сделают точно больше для нашей общей свободы, для нашей общей безопасности, чем пылясь на вашей земле. Украинский народ уже продемонстрировал всему миру, как искренне мы ценим свободу. Как последовательно мы готовы ее защищать.

Наши герои сражаются против армии, которая считается одной из сильнейших в мире. Но все наши люди без исключения уже думают о будущем. О том, как мы будем жить после войны. Как мы восстановим нашу страну, Черноморский регион.

Мы приглашаем ведущие государства мира, ведущие компании и лучших специалистов присоединиться к проекту восстановления Украины. Взять шефство над регионом, городом или отраслью на ваш выбор в нашей стране, нуждающихся в восстановлении.

Ваше государство предоставило нашему такой специальный статус страны-единомышленника. Но мы не только мысленно родственны – мы родственны и мечтам.

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Поэтому я приглашаю ваше прекрасное государство присмотреться к нашим южным регионам, к нашему побережью Черного и Азовского морей. Восстановление наших портов, развитие таких городов, как Херсон, который сегодня борется за свою свободу , восстановление морской отрасли Украины может быть для вас особым вкладом в стабильность после этой страшной войны.

Вместе с принципиальной защитой свободного мореплавания это вернет силу давним, но таким верным словам: кто способен защитить свободу на море, тот способен защитить свободу в мире. Верю, что вы можете!

И я надеюсь, что украинская община Австралии, наша крепкая украинская община, присоединится к этой совместной работе. Будет поддерживать нас сейчас так же сильно, как и в предыдущие годы.

Уважаемые друзья, географическое расстояние между нами – безумное. Тысячи километров. Но что значит это расстояние для тех, кто имеет общее понимание? Кто видит мир одинаково? Кому все равно болит... Когда приходит враг... Когда убивают детей... Когда разрушают города... Когда на дорогах расстреливают беженцев... Когда мирную страну превращают в сожженную территорию... Тогда любое расстояние исчезает. География уже ничего не значит. Имеет значение только человечность. Только мечта о возвращении к мирной жизни. Мечта, которую мы реализуем. Обязательно. И точно вместе".