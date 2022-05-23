"Если РФ отнимет хотя бы сантиметр украинской земли, это будет удар для западного сообщества" — Дуда

"Если РФ отнимет хотя бы сантиметр украинской земли, это будет удар для западного сообщества" — Дуда

Только Украина должна решать какие-либо условия, на которых она добивается мира с РФ. Такое мощное заявление сделал президент Польши Анджей Дуда в Верховной Раде 22 мая.

Президент Польши Анджей Дуда также призвал к полному выводу всех российских войск в Украине и отметил, что нельзя соглашаться на требования нападающего.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Господин Дуда, первый иностранный лидер, лично выступивший перед украинским парламентом после российского вторжения 24 февраля, также призвал Европейский Союз усилить санкции против России и принять Украину как своего нового члена.

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В речи, которая неоднократно прерывалась аплодисментами, Дуда сказал, что Польша поддерживает право Украины делать собственный выбор в любых дискуссиях с Россией . Он призвал к полному выводу всех российских войск в Украину и разрыву с европейскими лидерами, которые предлагали Украине сдачу территорий по требованию агрессора.

"В Европе раздаются тревожные голоса, которые требуют, чтобы Украина признала требования России. Я хочу четко сказать, что только Украина имеет право решать о себе. Без вас ничего не должно решаться о вас. Если ради немного покоя экономических интересов или политических амбиций будет пожертвовано хотя бы сантиметром украинской земли и кусочком их суверенитета, это будет огромный удар не только для Украины, но и для западного сообщества", — заявил Дуда.

Дуда подчеркнул, что мир и международное сообщество должно требовать прекращения агрессии России и полного выхода с территории Украины.

Напомним, Дуда заявил, что Польша должна требовать от России возмещения за Катынское преступление.

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