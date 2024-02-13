Если РФ победит — то нападет на Польшу: польский боец Международного легиона ГУР

Польский военнослужащий Международного легиона ГУР с позывным "Роберт", присоединившийся к легиону в 2022 году, рассказал, почему польские добровольцы воюют на стороне Украины.

О своей мотивации он рассказал в видео ГУР.

"Во время этой войны я понял, что Россия враг не только Украины, что Россия враг Польши и всей Европы. Россия, завоевав Украину, не остановилась бы, и я на 100% убежден, что она пошла бы на Польшу, на Молдову, на Эстонию", — говорит польский доброволец.

Он отметил, что решение ехать на войну в Украину он принял после призыва президента Владимира Зеленского и информации о создании Интернационального легиона.

"Я знаю, что врага нужно остановить в Украине. Я не хотел бы, чтобы то, что я вижу в Украине, было в Польше", — резюмировал военный.

Напомним, в ГУР рассказали о своих агентах в России.

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