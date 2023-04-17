Если РФ победит Украину, то нападет на другие страны: Дуда предупредил мир об опасности

По его словам, любой, кто призывает к прекращению помощи Украине, фактически действует в интересах Москвы.

Если Россия все-таки победит Украину в войне, тогда нападет на другие государства. Именно поэтому ни в коем случае нельзя позволить Кремлю получить преимущество на поле боя.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает Polskie Radio 24.

Дуда заявил, что Польша поддерживает и будет поддерживать Украину. Он призвал весь мир оказывать поддержку Украине непрерывно, пока война не закончится поражением России.

По его словам, любой, кто призывает к прекращению помощи Украине, фактически действует в интересах Москвы.

"Если Украине не окажут помощь, Россия выиграет эту войну, что будет лишь первым шагом со стороны России для расширения своего господства над народами этой части Европы. Россия не может выиграть эту войну. Если Россия выиграет эту войну, Россия нападет на другие страны", – отметил Анджей Дуда.

Он добавил, что поляки очень хорошо знают российское желание "господствовать над другими народами, порабощать их, лишать их потенциала и использовать его".

Ранее Анджей Дуда объяснил, почему Польша будет передавать Украине истребители МиГ-29 постепенно.

Читайте также: