Если Россия нападет на Финляндию и Швецию, страны получат поддержку от Великобритании – министр обороны

Если Россия нападет на Финляндию и Швецию, страны получат поддержку от Великобритании – министр обороны

В случае нападения со стороны России на Финляндию и Швецию поддержку им окажет Великобритания.

Об этом заявил министр обороны страны Бен Уоллес, передает Sky News.

По его словам, Лондон готов оказать поддержку Финляндии и Швеции, на какой позиции они не находились бы при подаче заявки на вступление в НАТО.

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"Немыслимо, чтобы Великобритания не пришла в поддержку Финляндии или Швеции, если они подвергнутся нападению. Без всякого крупного формального соглашения мы являемся европейскими странами, которые разделяют те же ценности, которые имеют глубокую долгую историю", — заявил во время пресс-конференции Бен Уоллес.

Кстати, Финляндия имеет общую с РФ 1300-километровую границу. И в случае вступления страны в НАТО Альянс будет буквально на пороге с Россией.

Напомним, что в Румынию вошли батальон США Stryker и отряд F-35 для обороны стран восточного фланга НАТО.

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