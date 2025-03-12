Решение России по прекращению огня в Украине станет ключевым испытанием для отношений Дональда Трампа и Владимира Путина. Если Кремль откажется, это может вызвать реакцию Трампа, ранее заявлявшего, что "все карты в России".

Об этом сообщает CNN.

В материале отмечается, что это решение может вынудить Россию пойти на неудобные компромиссы. Кремль давно заявляет о готовности к переговорам, но настаивает на сохранении контроля над аннексированными территориями.

По данным CNN, даже если Москва попытается навязать свои условия, такие как выход ВСУ из Курской области, США и союзники вряд ли поддержат это.

Еще одной целью Кремля является демилитаризация Украины, однако Запад не согласится на такие требования, поскольку это станет слишком большим шагом.

Напомним, предложение о 30-дневном прекращении огня российские праворадикалы считают неприемлемым, однако подконтрольные государству СМИ пишут, что "Россия должна действовать умеренно".

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