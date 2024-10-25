Если Россия покажет, что сила работает, ни одна страна Европы не будет в безопасности — спикер парламента Норвегии

Если Россия докажет, что силой можно достичь своего, ни одна страна Европы не будет чувствовать себя в безопасности.

Такое мнение высказал заместитель спикера парламента Норвегии Свен Харберг в выступлении на Третьем парламентском саммите Крымской платформы, сообщает Укринформ.

Он заявил, что решение Норвегии увеличить помощь для Украины на 5 млрд норвежских крон – это нижняя, а не верхняя граница, правительство страны продолжит оценивать потребность в ее дальнейшем увеличении.

"Украинцы продолжают доказывать, что они достойны нашей поддержки. Война длится долгое время, но она также касается будущего демократии и свободы, как и в феврале 2022 года. Вот почему Норвегия предложила законы, которые усилят поддержку Украины к 2030 году. Увеличение на 5 млрд крон помощи – это нижний, а не верхний предел. Мы будем продолжать оценивать, нужно ли его еще увеличивать", — сказал Харберг.

Кроме того, он добавил, что решение увеличить помощь для Украины отвечает национальным интересам Норвегии.

Напомним, ранее сообщалось, что Норвегия создала в Украине должность военного атташе в Киеве.

Кроме того, мы ранее информировали, что Норвегия предоставит Украине самолеты F16.

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