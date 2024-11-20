Если Россия применит ракету РС-26 "Рубеж", это означает переход на другой уровень противостояния: эксперт рассказал о последствиях

Если Россия применит ракету РС-26 "Рубеж ", это означает переход на другой уровень противостояния.

Об этом заявил директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь в эфире Radio NV.

Эксперт также пояснил, что означает потенциально возможное применение Россией ракеты средней дальности РС-26 "Рубеж".

"На самом деле эта ракета действительно предназначена для нанесения ядерных ударов. Мы не знаем точно, что это за ракета, потому что конкретной информации о РС-26 нет. Она считается копией советской ракеты РСД-10 "Пионер", которая была уничтожена по договору о ракетах средней и малой дальности в 90-х годах. А уже при каденции Путина, в нарушение договора о РСД, они начали производиться», – отметил он.

Дальность этих ракет, по словам Михаила Самуся, 5-6 тысяч километров, то есть баллистическая траектория гораздо выше. Полторы тонны даже обычного боезаряда – большая угроза.

"Применение такой ракеты — это будет реально поднятием уже ставок и в противостоянии с Европой, с Соединенными Штатами прежде всего, потому что это уже намек, что "сейчас мы используем ракету, которая фактически предназначена для ударов и по Европе". Ведь шесть тысяч километров — это дальность, которая позволяет уже бить по Европе гарантированно, даже по США, по другим регионам и по Азиатско-Тихоокеанскому региону", – пояснил он.

Поэтому если действительно эта ракета будет применена по территории Украины, то, по словам Самуся, это будет уже реально переход на другой уровень противостояния.

"Да, это без ядерной части, очевидно. Почему без ядерной? Такая игра на символах, ведь РС-26 это копия РСД-10 "Пионер" – это признак Холодной войны. Мы же помним о твитах или сообщениях Маска или других представителей" молодой команды Трампа, конспирологов, постоянно употребляющих фразу о Третьей мировой войне, что "любой шаг поддержки Украины со стороны США ведет к Третьей мировой войне".

По мнению эксперта, Путин будет явно играть на этих чувствах, мыслях или позициях команды Трампа, появляющихся символы Третьей мировой – это как раз эта ракета РС-26, это как раз ядерная доктрина.

"Сама собой ядерная доктрина ничего не решает – если России нужно применить ядерное оружие, она его применит; если не надо, то она не применит... Ядерная доктрина это просто пропагандистский документ, показывающий, что Россия находится в стадии подготовки к применению ядерной оружия, что, конечно, будет влиять на позиции тех же людей из команды Трампа, которые будут сейчас влиять на принятие решений Трампом.

По мнению эксперта, к 20 января 2025 года, когда состоится инаугурация Трампа, Россия может выйти на максимум этого символизма.

"Но, конечно, ядерное оружие они не будут применять, потому что считают, что Трамп и так может принудить Украину к капитуляции", – резюмировал эксперт.

Напомним, в Сети разгоняют информацию, что Россия якобы собирается атаковать Украину баллистической ракетой "Рубеж", предназначенной для доставки ядерных зарядов.

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