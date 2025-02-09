Если россияне оккупируют Часов Яр: в ВСУ назвали следующий оборонный узел

Россияне пытаются выполнить первоочередную политическую задачу Кремля и захватить Часов Яр. Почти год это им не удается. Однако, если Часов Яр все же будет оккупирован, то следующим оборонным узлом станет город Константиновка.

Об этом в эфире телемарафона 9 февраля сказал спикер оперативно-тактической группировки "Луганск" Дмитрий Запорожец.

Что касается ситуации в городе Часов Яр, то Запорожец отметил: командование разных уровней, как на уровне командующего ОСУВ "Хортица", так и на уровне командования ОТУ делает все возможное для препятствования планам оккупантов и ставит задачу — максимально оттянуть и не дать реализовать политические и военные задачи противника по захвату города,

Однако если россияне все же смогут оккупировать Часов Яр, следующим оборонным узлом станет город Константиновка, отметил военный.

Согласно информации Запорожца, оккупанты на 97% увеличили количество штурмов. Россия там каждый день теряет от 50 до 100 солдат, но не останавливается. Из-за значительных потерь бронетехники россияне стали использовать квадроциклы и баги.

"Сейчас активно готовимся к оборонительным действиям, если будет наступление именно на Константиновку. Создаются фортификационные сооружения, привлечем все возможные ресурсы и технику", – заявил спикер.

Напомним, ранее сообщалось, что враг пытается штурмовать южную часть города Часов Яр.

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