Если россияне захватят Бахмут, это будет завершением российского весеннего наступления – ISW

Их ежедневные оценки о ходе российского вторжения формируют новостные заголовки. Изменение ситуации на фронте можно проследить с детализацией до улиц по интерактивным картам, которые они готовят ежедневно. Институт изучения войны (ISW) анализирует данные из открытых источников - спутниковых снимков, кадров с мест боевых действий, правительственных отчетов, сообщений военных блогеров и местных органов власти. Джордж Баррос, руководитель группы геопространственной разведки ISW, провел беседу с Татьяной Гайдук, креативным директором Truman и ведущей украинского проекта KYIV NOT KIEV. О перспективах нового российского наступления и украинского контрнаступления, проблемах в российской армии и эволюции ее командования, ситуации в горячих точках на линии соприкосновения, в частности в Бахмуте и Авдеевке, а также станут ли политические междоусобицы в Кремле основанием для ослабления российских позиций - далее в интервью.

KYIV NOT KIEV - англоязычный новостной блог об Украине, созданный командой Truman в 2020 году. Его цель - улучшить коммуникацию Украины с международным сообществом. Проект известен серией интервью с послами иностранных государств в Украине. Недавно команда KYIV NOT KIEV запустила Changemakers Season, включающий интервью с украинскими и иностранными чиновниками, бизнесменами, учеными и лидерами мнений.

Расскажите о команде Института, работающей над ежедневным апдейтом по российскому вторжению в Украину. Насколько она большая? Какие источники вы используете для формирования аналитики? И сколько времени тратите на ежедневную оценку изменения ситуации на фронте?

Наш институт является неправительственной, некоммерческой организацией в Соединенных Штатах. Мы не собираем никакой секретной информации и не имеем связи с американской или британской разведками, как заявляли некоторые люди в Украине. Мы - это группа ученых, научных работников, специалистов по национальной безопасности, собирающая информацию из открытых источников. У нас нет специальных людей на местах в Украине, России или Беларуси, с которыми мы могли бы общаться и собирать особую инсайдерскую информацию.

Когда 24 февраля 2022 года началось полномасштабное вторжение, команда нашего портфолио по исследованию России состояла всего из 3 человек. Сейчас у нас примерно 8-9 штатных сотрудников и мы создали отдельную команду геопространственной разведки, которая берет на себя ответственность за создание карт, которые вы видите в новостях, а также за геопространственный анализ и сбор данных с помощью спутников и дистанционного зондирования. В среднем наши рабочие дни длятся от 10 до 12 часов.

Есть определенная связь между заявлениями Института и публичной позицией россиян, которые пишут о войне - военных корреспондентов, людей типа Стрелкова, Пригожина и других. Но их заявления могут быть информационными спецоперациями, чтобы ввести украинских военных в заблуждение. Как вы отделяете объективную информацию от ИПСО в открытых российских источниках?

Замечательный вопрос. В рамках нашей собственной методологии мы определяем характеристики источников. Каждый раз, когда мы собираем информацию из какого-либо источника, мы знаем, что он имеет определенную предвзятость и определенный уровень доверия. Мы часто делаем фактчекинг, оцениваем источники, когда выясняется, ложными были их заявления или правдивыми. Такой подход важно поддерживать и постоянно обновлять, чтобы, когда мы собираем новую информацию из этих источников, мы знали, что она может быть частью информационной операции, поскольку известно, что этот источник менее надежен, чем другой. Мы держим это в голове. В наших апдейтах вы часто можете заметить фразы, которые ISW использует, чтобы минимизировать (потенциальное - ред.) психологическое информационное воздействие, типа: "ISW не может подтвердить утверждения этого лица". Мы также вносим правки и исправления, когда оказывается, что что-то не соответствует действительности.

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

В конце 2021 - начале 2022 года, когда российские войска скапливались на границах с Украиной, а западные спецслужбы предупреждали об опасности полномасштабного вторжения России, ISW не поддерживал прогноз на вторжение. В одном из своих публичных выступлений вы говорили, что Институт ошибся с прогнозом, поскольку российская военная деятельность на тот момент не выглядела компетентным планом вторжения. Слишком заметными были просчеты в материально-техническом обеспечении, проблемы с командованием и тому подобное. Эволюционировало ли российское командование за год полномасштабной войны?

Да, они эволюционировали. Но спасибо, что подняли этот вопрос. Мы были одной из последних военных организаций, которая изменила свой прогноз, потому что то, как россияне обеспечивали командование и контроль, не выглядело компетентным планом вторжения. Мы говорили себе: "Мы считаем Валерия Герасимова (начальника российского Генерального штаба) компетентным человеком и военным профессионалом. Мы не думаем, что Герасимов допустит подобное. Любая кампания, организованная таким образом, пройдет очень плохо". Как это, собственно, и произошло во время битвы за Киев.

Но если ответить на вопрос прямо, то да, россияне эволюционируют и решают свои проблемы. Во время первой фазы войны, начиная с битвы под Киевом, не было (из того, что мы можем определить) четкого главнокомандующего театром боевых действий. Его не было вплоть до нескольких месяцев после начала войны. А теперь каждый раз, когда происходит серьезная смена командования, это большое дело: Лапин, Суровикин, переназначенный Герасимов. Это продемонстрировало, что россияне действительно придерживаются своей командной структуры и учатся на своих ошибках, хотя и медленно.

Россияне сейчас исправляют ошибки в том, как они разворачивают подразделения. Это особенно четко видно из текущего российского наступления в Луганской области, где россияне разворачивают, кажется, доктринально обоснованные подразделения. Мы знаем, что россияне разворачивают там элементы по меньшей мере пяти различных дивизий. Ранее российский подход заключался в том, чтобы просто взять группу различных отдельных несвязанных батальонов (тактических групп), отправить их вместе, и ожидать, что они будут выполнять боевые задачи эффективно и результативно. Это было провалом. Поэтому тот факт, что сейчас россияне иногда выдвигают вперед полные полки с дивизионной структурой и командованием - это для них улучшение.

Российская кампания за первый год войны прошла очень плохо; они наделали много ошибок. Но россияне не будут ошибаться вечно. Они учатся и совершенствуются. Окно возможностей для украинских сил воспользоваться российскими ошибками закрывается. Поэтому очень важно, чтобы мы прислали Украине как можно больше вооружений, и как можно скорее, чтобы победить россиян, пока они еще уязвимы.

У меня вопрос от украинского военного корреспондента Андрея Цаплиенко. Какие общие черты в технологии, тактике и стратегии российских штурмовых действий на разных участках фронта можно увидеть, анализируя спутниковые данные?

Одна из самых очевидных вещей, которые мы можем увидеть, это использование тактики человеческой волны десантными отрядами в районе Бахмута. С помощью спутников или даже беспилотников легко увидеть, что российские войска, в частности силы группы Вагнера, которые действуют в районе Бахмута, по сути являются пехотой. Они часто действуют без какой-либо вооруженной поддержки, что приводит к ужасным потерям - поле боя усеяно их трупами. Мне кажется, что россияне даже не проводят эвакуацию своих убитых и раненых. Они уже давно этого не делают, и мы это видим на спутниковых снимках. Это важно. Я также помню различные эпизоды из битвы за Киев, когда мы получили четкие изображения MAXAR, на которых были российские подразделения, действовавшие в районе Киева, Гостомеля и Ирпеня. Я помню, что видел спутниковые снимки нишевой механизированной техники, которую применяли российские силы ВДВ. Это была техника 76-й Псковской десантно-штурмовой дивизии: мы фактически видели парашюты на верхней части их техники.

Какие проблемы остаются системными для российской армии и как Украине воспользоваться ее слабыми местами?

Российская конвенционная армия потерпела поражение. Все боевые части, имеющие значение, воевали в Украине и понесли различные потери и в определенной степени перегруппировались. Это означает, что у Путина нет эффективного нетронутого, чистого резерва, который он мог бы использовать где-либо в Украине. А это значит, что россияне очень уязвимы. Формирование вооруженных сил остается (для них - ред.) системной проблемой.

Если бы Путин хотел выиграть войну и провести качественную военную кампанию, он бы в начале войны провел всеобщую мобилизацию, полностью укомплектовал все российские части и бросил их в бой. Путин должен был принять решение (о мобилизации - ред.) в мае 2022 года. Было вполне понятно, что россияне исчерпали боевую силу примерно в мае. Вместо этого он выбрал другую меру: создание так называемых "добровольческих батальонов", сформированных на базе различных субъектов Российской Федерации. Но эта попытка не создала эффективных сил. Различные усилия России по формированию вооруженных сил, например, попытки использовать заключенных для Группы Вагнера или резервную систему BARS, не принесли достаточных результатов.

Еще одна системная проблема российской армии - это проблемы с командованием и военной культурой. Украинцы учились использовать военную практику НАТО, которая заключается во взятии на себя инициативы. То есть военный командир, командир батальона или бригады, понимает свою миссию, имеет поддержку своего руководителя, и действует с определенным намерением. Ему не надо ждать указаний из центра, чтобы принимать решения в случае непредсказуемой ситуации. Российские военные так не делают. У них еще советский военный менталитет: все подчинено централизованной вертикали власти, где ты не решаешься принимать самостоятельные решения. Это сильно парализует процесс принятия решений и влияет на российскую армию.

Украинцы успешно выпотрошили российское офицерское ядро. Мы уже имеем сообщения о том, как в военных академиях студентов, курсантов досрочно повышают, досрочно выпускают, направляют в командные части, к которым они не готовы. Это все очень хорошо для Украины, потому что эти люди не готовы взять на себя такой уровень ответственности и не имеют жизненного опыта, необходимого для командования подразделениями. На восстановление российского офицерского корпуса понадобится целое поколение.

22 марта Джон Кирби заявил, что в ближайшие несколько недель Путин попытается начать новое наступление, возможно, по многим направлениям. Вы видите концентрацию российских войск на определенных направлениях, достаточную для наступления?

Заявление Джона Кирби было интересным. У Джона Кирби есть доступ к секретной информации, которую мы не видим, поскольку работаем только с открытыми источниками. Пока что на основе открытых источников мы не видели никакой новой концентрации российских сил на каком-то конкретном направлении, которая бы свидетельствовала о новом российском наступлении.

Есть одно крупное подразделение, которое мы ищем уже длительное время, и до сих пор не знаем, где оно есть. Возможно, где-то дислоцировали это подразделение, и Джон Кирби об этом знает. Речь идет о Второй мотострелковой дивизии, которая входит в состав Первой гвардейской танковой армии России. Дивизия понесла большие потери на первом этапе войны, и была направлена в Беларусь на восстановление и переподготовку. Украинская военная разведка в январе сообщила, что Вторая мотострелковая дивизия покинула Беларусь, вернулась в Россию, и может вернуться в Луганск. Но на полях боев в Луганской области мы ее не видели. Если бы я знал, где находится эта дивизия, это помогло бы мне лучше понять текущие военные планы (России - ред.).

Одной из самых горячих точек на карте вдоль всей линии столкновения российских и украинских войск сейчас Бахмут. Украинское военное командование решило продолжать оборону и усиливать ее. Президент Зеленский вчера посетил Бахмут. Есть вопросы от британского издания The Independent. Почему Украина, невзирая на высокие военные потери, отдает Бахмуту все, что имеет, символически и стратегически? Мудр ли это шаг в продолжающейся войне?

Я не думаю, что Украина отдает все, что имеет, на защиту Бахмута. Из открытых источников мы не увидели никаких признаков того, что украинцы в значительных масштабах привлекли резервные силы для удержания Бахмута - это важный фактор. Я знаю, что сейчас тактическая ситуация в Бахмуте выглядит не слишком хорошо, но местные командиры верят украинскому тактическому командованию и стратегическому руководству, чтобы принять правильное решение. Когда в прошлом году украинцы вели городские бои в Рубежном и Лисичанске, тактическая ситуация тоже выглядела ужасно. Но украинцы удачно использовали эти бои, чтобы сильно обескровить российские войска, уничтожить их боеспособность, - и это было успехом.

Я не берусь прогнозировать, что украинцы потеряют Бахмут. Они могут, но даже если они его потеряют, это будет тактическим поражением потери города в пользу оперативного успеха уничтожения огромного количества боевой силы. Мы считаем, что россияне используют Бахмут, чтобы в значительной степени уничтожить Группу Вагнера и, так сказать, поставить Пригожина на место. Россияне также были вынуждены бросить воздушный десант на бой в Бахмуте; это элитные подразделения, которые не смогут участвовать в обычных операциях после падения Бахмута, если это произойдет. Эти силы также будут не в лучшей форме, чтобы защищаться от украинского контрнаступления. Поэтому, я думаю, что решение Украины удержать Бахмут пока является разумным, потому что, во-первых, украинские войска не окружены, а во-вторых, они уничтожили значительное количество российских сил, и это очень важное условие для украинского контрнаступления этой весной.

Какую методологию вы используете для определения смены линии фронта в районе Бахмута?

Мы просматриваем много фото и видео с мест боевых действий. Нам повезло, что украинские бригады имеют страницы в фейсбуке и ежедневно публикуют там кадры боев. Поэтому мы определяем местность по этим фото- и видеоматериалам. Россияне также все снимают и публикуют на своих телеграмм-каналах или распространяют через военных блогеров - мы всегда указываем источники в конечных примечаниях к нашим материалам. Обычно кадры россиян с изображением того, как они атакуют украинские позиции, имеют более высокое разрешение, чем спутниковые снимки, поэтому мы используем и их. В работе мы также опираемся на отчеты украинского Генштаба. Таким образом, основу нашей методологии составляет анализ визуальных доказательств, спутниковых снимков, кадров с мест боевых действий, правительственных отчетов, отчетов военных блогеров и местных органов власти.

Российские войска пытаются оцепить Авдеевку. Вам это не похоже на тактику, которую они применяют в Бахмуте?

Я еще не видел достаточно боевых кадров из Авдеевки, поэтому хотел бы проанализировать их больше. Пока что - нет. Тактика, которую россияне применяют в Авдеевке, является более обдуманной. На немногочисленных кадрах боев из районов Авдеевки и Донецкого аэропорта, которые мы видели, видно, что россияне несколько активнее используют транспортные средства, поэтому там другая ситуация. Не похоже, что россияне накопили такое же количество сил, как и в Бахмуте, чтобы попытаться достичь тактических побед исключительно за счет грубой силы и больших человеческих жертв. Ситуация в Авдеевке будет интересной. Российская бригада, которая, по сообщениям, должна была идти в район Угледара, вместо этого отправилась в Авдеевку. Это может свидетельствовать о том, что Россия пытается сделать Авдеевку своим приоритетом после поражения под Угледаром. Мы внимательно следим за Авдеевкой и ожидаем переброски туда большего количества войск вследствие приоритизации города.

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Можете ли вы подтвердить данные Oryx о том, что Россия лишилась около 1845 танков на поле боя?

Я не могу подтвердить это прямо сейчас, потому что я не проводил таких исследований, как Oryx. Но выборка данных Oryx очень широкая, а методология, которую они используют, надежная. Они смотрят на подтвержденные изображения потерь на поле боя, и строят базу данных на основе этого.

Кто сейчас владеет инициативой на поле боя и имеет больше шансов диктовать ход войны этой весной?

Я думаю, что сейчас мы находимся в фазе, когда инициатива принадлежит россиянам. Россияне вернули себе инициативу, когда начали нынешнее наступление на Луганск в январе. По моему мнению, украинцы потеряли инициативу вскоре после того, как россияне отошли из Херсона в ноябре. После этого на контролируемой территории не было масштабных изменений или больших маневренных боев. Были определенные тактические маневры вокруг Кременной и Сватово, а также в этом районе Луганщины, но ничего серьезного, в основном позиционное противостояние. Я считаю, что сейчас россияне владеют инициативой, потому что сейчас именно они принимают решения на поле боя, а украинцы вынуждены на них реагировать.

Согласно нашим оценкам, российская кампания в Луганске вскоре достигнет кульминации, потому что сейчас ранняя весна, а значит продвижение усложняется грязью. Поэтому если россияне возьмут Бахмут, это почти наверняка быстро завершит кампанию, потому что они не будут иметь возможности продолжать наступление после этого. Если россияне захватят Бахмут, это будет завершением российского весеннего наступления, и тогда мы увидим, как украинцы начнут перебирать инициативу для своего весеннего контрнаступления.

Вопрос от украинского издания "Ліга". Президент Чехии генерал Павел сказал, что у украинцев будет только одна попытка провести успешное контрнаступление. Ты с этим согласен?

Я не знаю, в каком контексте прозвучало это заявление. Мы всегда утверждали, что украинцы не смогут выиграть войну и отбить все российские войска в результате одного единственного контрнаступления. Для победы понадобится несколько последовательных и, возможно, одновременных контрнаступлений. Не думаю, что я соглашусь с тем, что у ВСУ есть только одна попытка. Я бы согласился со срочностью проблемы: как я уже говорил, украинцы должны воспользоваться нынешней слабостью России, прежде чем россияне смогут исправить свои проблемы. Наращивание вооруженных сил, производство на базе оборонной промышленности, обход санкций с помощью Беларуси, Китая и других партнеров и так далее - эти усилия окупятся для россиян в долгосрочной перспективе. Так что с тем, что нужно действовать срочно, я согласен. Окно возможностей все больше сужается. Сейчас украинцы имеют отличные шансы, но для этого понадобится несколько последовательных контрнаступлений.

Видите ли вы продвижение украинской армии в январе, феврале или марте 2023? На каких направлениях?

В общем, сейчас россияне продвигаются вперед. Мы знаем, что они получили больше пространства для маневров на линии Кременная-Сватово. Однако это не имеет значения, потому что российские успехи слишком незначительны, территория, которую они получили, не является оперативно значимой, а также они потеряли слишком много боевой силы. Поэтому сейчас это успех Украины, потому что тем временем украинцы наращивают и совершенствуют свои собственные вооруженные силы. Они тренируются в Германии, США и Великобритании, а Министерство внутренних дел формирует Гвардию Наступления. Украинцы не задействовали свои резервные подразделения в битве под Бахмутом или где-то еще, а еще они постепенно начинают получать западную бронетехнику и танки, что пригодится им в контрнаступлении.

Что может стать следующим геймчейнджером, который сменит динамику на поле боя, по примеру того, как им стал HIMARS?

Короткий ответ: нет единого оружия, которое бы изменило правила игры. Нет серебряной пули. Я считаю, что следующей большой вещью, в которой украинцы будут нуждаться, чтобы улучшить свою способность вести войну, будут танки: боевые танки и бронетехника. Украинцы должны иметь возможность вести защищенный механизированный маневр. Им также понадобится много бронетранспортеров.

Какие факторы могут ускорить возвращение Украины на все ее территории? Я имею в виду все факторы – поставки новых видов вооружений, внутренние процессы в России, как конфликт между российскими элитами и т.д.

Украинцам нужно решительно бить российские силы на поле боя. И для этого самым быстрым ускорителем станет более значительная международная помощь по безопасности для Украины. Что касается конфликта в Кремле, то есть много романтических размышлений о том, что там какие-то проблемы, что Путин уйдет и власть сменится. Любой из силовиков в Кремле, который теоретически может прийти на замену Путину, - я не думаю, что Путину что-то угрожает, мы сейчас ведем нереалистичный разговор - все они происходят из школы российского исторического ревизионизма, российского империализма. Все они не уважают суверенитет государств бывшего Советского Союза или бывшей Российской империи. Они воспринимают эти территории как территорию России, и они будут продолжать, я думаю, вести войну против Украины для достижения этих целей.

Нет оснований реалистично полагать, что намерения Кремля в отношении Украины когда-то изменятся. Внутренняя борьба между Пригожиным и Путиным - это хорошо, потому что она ухудшает их возможности эффективно использовать национальные ресурсы для достижения своих военных целей в Украине. Но я не думаю, что это будет ключевым фактором, который положит конец (российскому вторжению - ред.). Люди, составляющие планы на Западе, не должны думать: "О, Пригожин и Путин ссорятся, у них проблемы с формированием вооруженных сил, а мобилизация непопулярна, так что нам не нужно поддерживать Украину". Это неправильный вывод.

США избегают прямой конфронтации с Россией. Россия в своей публичной риторике уже воюет с НАТО и Западом. В Черном море произошел инцидент, когда российский истребитель сбил американский дрон. Хотя это и недостаточный повод для эскалации, событие увеличило количество контактов между руководством России и США. Остин говорил с Шойгой, а Милли с Герасимовым. Является ли поддержка диалога сигналом, что обе стороны пытаются избежать прямой конфронтации?

Я согласен с такой оценкой. Россия и США вряд ли будут вступать в войну друг с другом. Все любят говорить об этом сценарии, потому что это способ говорить о Третьей мировой войне, которая, конечно, означает ядерное оружие. И это в пользу российским ИПСО о том, что Запад и США не могут поддерживать Украину, иначе они пересекут так называемые "красные линии", а потом Путин разозлится и будет возмездие. Путин все время угрожает ядерным оружием, но мы знаем, что украинцы очень смелые. Они тестировали эти "красные линии" и демонстрировали, что угрозы являются пустыми. И Путин, хотя он и не совсем рациональный актер, не является апокалиптическим мыслителем. Мы не думаем, что из-за этого он развяжет Третью мировую войну. Теория ядерного сдерживания работает. Инциденты в Черном море и других местах - не новинка. Россияне совершают провокации против американских военных активов десятилетиями. Риск конфронтации чрезвычайно низкий.

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