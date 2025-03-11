"Если "русские" согласятся, в тот момент тишина заработает" – Зеленский о прекращении огня на 30 дней

Президент Владимир Зеленский по итогам переговоров делегаций Киева и Вашингтона в Саудовской Аравии подтвердил готовность Украины к 30-дневному прекращению огня по всей линии фронта.

Об этом он сказал в вечернем обращении 11 марта.

"Только что был доклад нашей делегации о встрече с американской командой в Саудовской Аравии. Нашим украинским предложением на эту встречу с американцами было три вещи: это тишина в небе — ракеты, бомбы, дальнобойные дроны, и тишина на море, и реальные меры установления доверия ко всей этому поло ский.

По его словам, американская сторона понимает аргументы Украины, воспринимает...

"Я хочу поблагодарить президента Трампа за конструктивность разговора наших команд. И сегодня в разговоре было предложение американской стороны сделать первый шаг сразу дальше и на 30 дней попытаться установить полное прекращение огня, не только ракет, дронов и бомб, не только в Черном море, а также по всей линии фронта", — сказал Зеленский.

Он добавил, что Украина воспринимает это предложение.

"Мы считаем это положительным, мы готовы сделать такой шаг. Соединенные Штаты Америки должны убедить Россию сделать это. То есть мы соглашаемся, и если "русские" согласятся — в тот момент тишина заработает. Важным элементом разговора сегодня является готовность Америки восстановить оборонную помощь Украине, также помощь разведданным.. Я благодарю всех, кто помогает Украине", – добавил президент.

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Напомним, в США уже заявили о немедленной отмене паузы в безопасности Украины. Также известно, что президенты двух стран договорились как можно скорее заключить соглашение о минералах.

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