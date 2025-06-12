Истребители НАТО / © Associated Press

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Если самолеты НАТО начнут сбивать российские ракеты и беспилотники над территорией Украины, это не будет означать вступление Альянса в войну против России, поэтому такой шаг законен и оправдан.

Об этом заявил дипломат, эксминистр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

«Чего можно добиться сейчас на фоне этих ужасных российских атак против мирного населения? Ну, что меньше всего — жестко задать вопрос о том, чтобы наши западные партнеры, если мы им помогаем готовиться к возможной войне, защитили наше небо», — подчеркнул Огрызко.

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По его словам, такая защита возможна как с военной, так и политической точки зрения.

«Тезис о том, что если натовские самолеты будут сбивать российские ракеты, это означает войну НАТО с Россией, абсурдна. Никто и никого контактно не будет убивать. Если речь идет о ракете или беспилотнике, там нет российского пилота», — пояснил он.

Огрызко подчеркнул, что речь идет не о нападении, а об обороне и о защите партнера, который сам уже более двух лет защищает европейскую безопасность.

«Это защита своего партнера и защита своего союзника, который в свою очередь своей кровью защищает вас», — добавил дипломат.

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Он считает, что Украина должна упорно требовать этой помощи от союзников.

«Именно так, мне кажется, надо задавать сейчас вопросы и понимать, что по-другому мы не убедим. Мы должны задавать вопросы руба, выгрызать свои права».

Он призвал украинских чиновников активно действовать: «Чтобы всего не произошло, нужно ехать, нужно убеждать, нужно добиваться своего».

Ранее сообщалось, что в проекте итоговой декларации саммита НАТО, который состоится 24-25 июня в Гааге, отсутствует упоминание о перспективе вступления Украины в военный альянс.

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Мы ранее информировали, что в Германии заявили, что у них есть доказательства подготовки России к войне с НАТО.