Если существует риск оказаться в оккупации: украинцам дали 4 важных совета

В Украине продолжаются 64-е сутки полномасштабного вторжения России. В некоторых населенных пунктах существует риск оказаться в оккупации. Так что к этому нужно на всякий случай подготовиться информационно.

Несколько советов украинцам дал Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Что важно сделать, если есть риск оказаться в российской оккупации:

Оккупанты проверяют или вообще изымают телефоны. Поэтому желательно переписать контакты в обычный блокнот и удалить их с телефона, чтобы предотвратить возможный шантаж ваших родных и рассылку фейковых смс. Удалите из систем бесконтактной оплаты свои карты, чтобы не допустить возможности оккупанта рассчитываться вашими деньгами. Переместите все личные фото/видео на жесткий диск или облачное хранилище. Не забудьте выйти из облака и удалить логин и пароль. После этого удалите файлы из телефона. Выберите совместно с семьей или соседями один "дежурный" телефон с максимальной емкостью батареи и позаботьтесь, чтобы там было достаточно средств на счете. При возможности фиксируйте на него обстрелы и факты ограблений без озвучивания и фиксирования лиц. Сохраните телефон на улице без привязки к адресу и владельцу.

Напомним, мошенники придумали три новых схемы обмана украинцев во время войны. Они пытаются имитировать сайты "ПриватБанка", звонят по телефону и представляются сотрудниками оператора и сообщают якобы о государственных выплатах в мессенджерах.

Украине впервые удалось вернуть деток с оккупированной территории так называемой "ДНР"

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