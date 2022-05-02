"Если у нас будет возможность в ближайшие дни – мы это обязательно сделаем": Зеленский прокомментировал эвакуацию из "Азовстали"

Украинская сторона продолжает предлагать эвакуацию людей с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе.
Работают несколько треков.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
“Один из треков – предложенный Организацией объединенных наций. Я знаю, что, к сожалению, она — эта эвакуация — не касается военных или раненых людей. Они не принимают на себя эту ответственность. ООН говорит только о помощи по вывозу гражданских людей. Мы уже их увозили, когда Россия не блокировала Мариуполь. Сейчас мы говорим о гражданских людях из "Азовстали" — там они есть, они боятся выходить, потому что их убивают. Сейчас мы говорим именно об этом треке”, — рассказал Владимир Зеленский.
Он также добавил, что сейчас все зависит от российской стороны. Процесс сложен даже с учетом того, что присоединилась ООН.
“Вера в РФ нет. Вера – она точно не усиливается. Это происходит наоборот. Даже когда здесь был Гутерриш (генеральный секретарь ООН – ред.) и мы говорили с ним о гуманитарной миссии по вывозу людей. Даже в этот момент прилетело пять ракет по Киевской области. Но мы точно никого не забываем и не забудем. Если у нас будет возможность в ближайшие дни – мы это обязательно сделаем”, – подчеркнул президент Украины.
Напомним, что в результате обстрелов российских солдат в зоопарке Мариуполя погибают животные.
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