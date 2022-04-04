"Если у них есть чем думать, пусть думают быстрее": Зеленский предупредил РФ о катастрофических последствиях

"Если у них есть чем думать, пусть думают быстрее": Зеленский предупредил РФ о катастрофических последствиях

Доказательств совершения зверств армии РФ – миллион. Суд будет окончательно, подчеркнул Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что чем дольше Российская Федерация будет затягивать процесс переговоров, тем хуже для самой страны.

Об этом украинский президент рассказал иностранным журналистам, находясь в Буче 4 апреля.

"Чем дольше Россия будет затягивать процесс переговоров, тем хуже для них самих и для этой войны. Потому что с каждым днем, когда наши войска заходят и деокопируют захваченные территории, вы видите, что происходит. Очень трудно говорить, когда ты видишь, что они здесь сделали. Замученные люди находятся в колодцах, погребах. Я считаю, если есть чем думать, пусть думают быстрее", — сказал Зеленский.

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