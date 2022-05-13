"Если у вас есть сердце к людям": в ООН призвали Путина разблокировать украинские порты

"Если у вас есть сердце к людям": в ООН призвали Путина разблокировать украинские порты

Глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли призвал российского президента Владимира Путина возобновить работу украинских портов в Черном море до того, как разразится глобальная катастрофа.

Миллион людей по всему миру ожидает гибель, потому что порты Украины заблокированы Россией.

Об этом он заявил в комментарии CNN.

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"Если у вас есть сердце к людям в другом мире, независимо от того, как вы относитесь к Украине, вам нужно открыть эти порты", — сказал Бизли.

Бизли предупредил, что они должны быть введены в эксплуатацию в течение следующих 60 дней, иначе экономика Украины, ориентированная на сельское хозяйство, полностью развалится.

Напомним, украинская дипломатия работает над разблокировкой портов. Уже есть определенные результаты, а именно найдены альтернативные маршруты поставок агропродукции на мировые рынки.

Президент Шарль Мишель посетил 9 мая в Одессе и убедился, что РФ заблокировала экспорт важного для всего мира продовольствия.

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