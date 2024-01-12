Если Украине разрешат наносить удары по территории РФ, война закончится уже в этом году — аналитик

Политический аналитик Владимир Горбач уверен, что война может завершиться уже в этом году, если Украине разрешат бить по стратегическим целям на территории врага.

Если западные партнеры не запрещают Украине поражать цели на территории РФ высокоточным дальнобойным оружием, то 2024 год может стать переломным в войне.

Такое мнение политический аналитик Института Евроатлантического сотрудничества, эксперт по внешней и внутренней политике Украины Владимир Горбач выразил в эфире "Эспрессо".

"Западный мир должен осознать и понять, что только паритет и возможность давать ответ будет останавливать россиян от их геноцидной войны и впечатления гражданской инфраструктуры Украины. Думаю, что 2024 может стать переломным в войне, когда американские, британские и другие западные партнеры Украины примут для себя соответствующее решение", – сказал он.

Владимир Горбач уверен, что если это решение будет принято на политическом уровне, то война закончится уже в этом году.

"Воздушные удары Российской Федерацией по гражданской инфраструктуре Украины являются предпосылкой для того, чтобы вооружить Украину аналогичным оружием", — считает Горбач.

По его мнению, сегодня западные партнеры сдерживают страх перед РФ. Они боятся ответа.

"Также могли быть кулуарные договоренности о неприменении такого оружия против России. Однако две позиции могут и должны быть пересмотрены. Все предпосылки для этого сложились давно. Недостает только политической воли наших западных партнеров", — добавил политический аналитик.

Напомним, президент Эстонии Алар Карис выступил против ограничений на использование Украиной западного оружия против "военных целей" на территории России, которая, по его словам, "бросила вызов всему западному миру".

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