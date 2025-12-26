Если упадет Гуляйполе: эксперт рассказал, есть ли риски для Запорожья

ВСУ на фронте / © Associated Press

Реклама

Оперативная обстановка в запорожском направлении демонстрирует тревожную динамику. Российские оккупационные войска постепенно наращивают интенсивность боевых действий, смещая акценты на участки, которые ранее считались относительно стабильными.

Об этом рассказал военный обозреватель Денис Попович в эфире «24 Канала».

Эксперт отмечает, что события последних дней свидетельствуют об изменении приоритетов российского командования. Противник усилил давление одновременно на нескольких участках, пытаясь расшатать украинскую оборону. Главный признак подготовки к активным действиям — массированные артиллерийские удары, позволяющие врагу «выжигать» территорию перед наступлением.

Реклама

«То, что сейчас город активно обстреливается, — это факт. Дальность позволяет избивать и ствольной, и реактивной артиллерией», — объяснил Попович, комментируя ситуацию вокруг прифронтовых населенных пунктов.

По его словам, враг уже действует в пределах досягаемости тяжелых систем, что создает серьезные риски для гражданской и военной инфраструктуры.

Чем грозит потеря Гуляйполя

Гуляйполе остается одним из ключевых форпостов, сдерживающих продвижение оккупантов вглубь области. Попович предупреждает: если Силы обороны будут вынуждены отступить из этого города, ситуация для всего региона резко ухудшится.

«Если Гуляйполе упадет, дальше враг будет продвигаться по другому направлению, и ситуация в Запорожье существенно усложнится», — подчеркнул аналитик.

Реклама

Утрата контроля над этим населенным пунктом может открыть россиянам путь для дальнейшего наступления.

По мнению эксперта, наиболее вероятным сценарием в случае прорыва обороны станет попытка врага давить в сторону Орехова. Это стратегически важный город, захват которого позволит оккупантам сократить дистанцию в Запорожье.

Именно этот вектор наступления сейчас выглядит для врага перспективным, несмотря на то, что российская армия терпит значительные потери и втянута в тяжелые бои на других направлениях. Продвижение здесь может позволить противнику взять под более плотный огневой контроль именно Запорожье, что превратит жизнь в областном центре в еще большее испытание.

Напомним, на южном направлении российские войска ужесточили штурмовые действия, сосредоточив основные атаки на Гуляйпольском и Александровском направлениях.

Реклама

По данным сил юга, противник пытается прорваться вдоль логистического маршрута Покровское — Гуляйполе, чтобы усложнить поставки ВСУ, и продолжает бои непосредственно в черте города. РФ также наносит авиаудары, активно применяет дроны и готовит штурмовые подразделения к боевым действиям в зимних условиях.