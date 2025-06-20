Святослав «Калина» Пономарь

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У граждан Украины нет опции «не воевать», потому что если не удержат оборону восточные города, российские кафиры продвинутся к западным границам Украины, где сейчас война почти не ощущается.

Об этом сказал заместитель командира 12-й бригады специального назначения «Азов» Национальной гвардии Украины Святослав «Калина» Паламар в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

«У нас нет другой опции — не воевать. Это должны осознать все. Пожалуй, сейчас люди в Харькове понимают это больше, чем люди на Закарпатье. Киев, Львов, Ужгород они будут там. И не воевать у нас нет выбора», — подчеркнул он.

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Святослав «Калина» Паламар подчеркнул, что все должны защищать Украину, потому что россияне если придут, то все заберут.

«Мы должны защищать страну, потому что если россияне придут туда, то заберут все. И вы будете никем. Все просто. Русские хотят захватить какую-то определенную территорию — русские хотят уничтожить всю Украину, государственность», — резюмировал он.

Напомним, 21 сентября 2022 года стало известно об обмене пленными на территории нескольких стран: Польши, Турции, Саудовской Аравии и на границе между Украиной и РФ. 200 украинских героев обменяли на кума Путина Виктора Медведчука, а командиров «Азовстали» — на 55 оккупантов.

Первоначально отмечалось, что командиры «Азовстали» должны были находиться в Турции до окончания войны. Однако 8 июля 2023 года президент Зеленский сообщил, что после визита в Турцию возвращается домой вместе с командирами защитников «Азовстали».

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